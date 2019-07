Megvádolták az Apple-t: előresorolja saját appjait, ha valaki az App Store-ban keres

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két magyar úszó is egyszerre finálézott szombaton a vizes vb-n. Hosszú Katinka és Burián Katalin a női 200 hát döntőjében ugrottak a medencébe. ","shortLead":"Két magyar úszó is egyszerre finálézott szombaton a vizes vb-n. Hosszú Katinka és Burián Katalin a női 200 hát...","id":"20190727_Hosszu_Katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2add7b0a-03d6-4e22-aea9-662f789b263a","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. július. 27. 14:07","title":"Hosszú Katinka 8., Burián Katalin 7. lett a 200 hát döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is követni tudjuk, miként befolyásolja a klímaválság egy fa életét. ","shortLead":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is...","id":"20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496332a3-1df9-4eed-b9f7-d2a774ea3bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","timestamp":"2019. július. 27. 09:23","title":"Twitter-felhasználó lett egy 100 éves vörös tölgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj...","id":"20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd5e99e-4b87-4c14-b1bb-6cf38f8c6777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","timestamp":"2019. július. 27. 16:26","title":"Hamilton indulhat az élről a Német Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és buszjáratot érint.\r

","shortLead":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395575ec-de9e-4828-aa55-7c568942fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. július. 26. 05:14","title":"Ma hatástalanítják a Városligetben talált világháborús bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az elmúlt években a mobilfotózás fejlesztésén ügyködött a Huawei, a Mate 30 Próban már a videózásra is nagyobb figyelmet fordíthatnak.","shortLead":"Miután az elmúlt években a mobilfotózás fejlesztésén ügyködött a Huawei, a Mate 30 Próban már a videózásra is nagyobb...","id":"20190726_huawei_mate_30_pro_kameraja_cine_lens_matrix_camera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a072631-3afc-41d0-91fb-5d1bca61976a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_huawei_mate_30_pro_kameraja_cine_lens_matrix_camera","timestamp":"2019. július. 26. 13:03","title":"A Huawei új szabadalmai árulkodnak, izgalmas kamera jöhet a Mate 30 Próba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Gázsprayt fújt Porosenko testőreire egy férfi, aki a volt ukrán elnök autójára ugrott rá.","shortLead":"Gázsprayt fújt Porosenko testőreire egy férfi, aki a volt ukrán elnök autójára ugrott rá.","id":"20190725_Verekedes_tort_ki_amikor_Porosenko_elment_az_Allami_Nyomozo_Irodaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c11cc9b-b9da-40b2-8d95-1bd7b1404f67","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Verekedes_tort_ki_amikor_Porosenko_elment_az_Allami_Nyomozo_Irodaba","timestamp":"2019. július. 25. 21:17","title":"Verekedés tört ki, amikor Porosenko elment az Állami Nyomozó Irodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két politikus feleségével együtt utazott az orosz városba, ahol egy hivatalos program után két napig turistáskodtak.","shortLead":"A két politikus feleségével együtt utazott az orosz városba, ahol egy hivatalos program után két napig turistáskodtak.","id":"20190725_Ketmillio_700_ezer_forintba_kerult_Harrach_es_Semjen_szentpetervari_hetvegeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c14d85-02b1-4552-a5c5-17dd90706cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Ketmillio_700_ezer_forintba_kerult_Harrach_es_Semjen_szentpetervari_hetvegeje","timestamp":"2019. július. 25. 20:37","title":"Kétmillió 700 ezer forintba került Harrach és Semjén szentpétervári hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","shortLead":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","id":"20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da89fb8e-d440-4603-87e0-048e441d3e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","timestamp":"2019. július. 26. 07:48","title":"Hunvald György kilép az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]