[{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós a legkülönfélébb mondatokkal reagált arra az eldöntendő kérdésre, hogy kiáll-e vitázni Karácsony Gergellyel. ","shortLead":"Tarlós a legkülönfélébb mondatokkal reagált arra az eldöntendő kérdésre, hogy kiáll-e vitázni Karácsony Gergellyel. ","id":"20190913_Kerdore_vontak_Tarlost_Karacsony_aktivistai_mindenrol_beszelt_csak_a_vitarol_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed82174-4421-4abe-ae03-59878413df1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Kerdore_vontak_Tarlost_Karacsony_aktivistai_mindenrol_beszelt_csak_a_vitarol_nem","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:40","title":"Tarlós Karácsony emberének: \"Miért ilyen paraszt, hogy belevág a mondatomba?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szalagot is átvághatnak a választásokig az év végére elkészülő úton. Zajlik az önkormányzati kampány.","shortLead":"Több szalagot is átvághatnak a választásokig az év végére elkészülő úton. Zajlik az önkormányzati kampány.","id":"20190911_Az_M2es_autouton_ugy_fogjak_vagni_a_szalagot_hogy_meg_el_sem_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c67272-bae6-44dd-b6ec-fdbb740d31c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Az_M2es_autouton_ugy_fogjak_vagni_a_szalagot_hogy_meg_el_sem_keszult","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:51","title":"Az M2-es autóúton úgy fogják vágni a szalagot, hogy még el sem készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hiába ígérte meg a YouTube az év elején, hogy száműzi az ajánlórendszeréből a kamu videókat, ez még mindig nem történt meg.","shortLead":"Úgy tűnik, hiába ígérte meg a YouTube az év elején, hogy száműzi az ajánlórendszeréből a kamu videókat, ez még mindig...","id":"20190913_rakgyogyitas_youtube_kamu_video_atveros_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3570c283-8cb3-4d80-88df-e3d2c8b22602","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_rakgyogyitas_youtube_kamu_video_atveros_video","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:03","title":"10 nyelven vizsgálta meg a BBC a YouTube-ot, és sötét dolgokat talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené a lövöldözések kialakulásának esélyét az amerikai kormányzat. Okostelefonokkal és okosórákkal monitoroznák folyamatosan az érintetteket.","shortLead":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené...","id":"20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cb7ddc-6e7e-49b6-a25b-d610951bcf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:03","title":"Trumpék a labilis emberek okostelefonos megfigyelésével vetnének véget a lövöldözéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","shortLead":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","id":"20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05342f5d-6100-4a69-9f80-827c0966089a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:21","title":"Hármas karambol történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d662973f-6709-4662-ad1a-3edb8ecf9a21","c_author":"Hargitai András","category":"tudomany","description":"A videoszintetizátor kifejezéssel sok elektronikus zenészt is zavarba hozhatunk: mi ez a vizuális médium, amelyre mások hangszerként tekintenek? Mire jó ez a retró hóbortnak is beillő művészet, amikor ma már mindent a számítógépes grafika és a digitális kódon alapuló vizuális tartalmak uralnak? A hagyományos tévékészülékekkel használható analóg videoszintik évtizedes pihenő után most újra élnek, virulnak, és egyre több művészeti területen bukkannak fel.","shortLead":"A videoszintetizátor kifejezéssel sok elektronikus zenészt is zavarba hozhatunk: mi ez a vizuális médium, amelyre mások...","id":"20190912_videoszintetizatorok_demo_videok_lzx_lars_larsen_philip_baljeu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d662973f-6709-4662-ad1a-3edb8ecf9a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8e0ed-191d-4edc-97fb-2bb594e81e51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_videoszintetizatorok_demo_videok_lzx_lars_larsen_philip_baljeu","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:03","title":"“Bizonyos értelemben ez egy párhuzamos univerzum” – reneszánszukat élik a videoszintetizátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kisbefektetők szerint jogsértő módon dönthetnek a cégvezető Mészáros lányok arról, mikor indítják az Opus építőipari érdekeltségeit a közbeszerzéseken, és mikor nem.","shortLead":"Kisbefektetők szerint jogsértő módon dönthetnek a cégvezető Mészáros lányok arról, mikor indítják az Opus építőipari...","id":"20190911_Haborognak_a_kisbefektetok_a_Meszaros_csalad_vacsorain_dol_el_ki_melyik_kozbeszerzesen_indul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2059777e-e076-4136-bc62-a092a4280250","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Haborognak_a_kisbefektetok_a_Meszaros_csalad_vacsorain_dol_el_ki_melyik_kozbeszerzesen_indul","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:05","title":"Háborognak a kisbefektetők: a Mészáros család vacsoráin dől el, ki melyik közbeszerzésen indul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0400b3c3-02ab-441e-ad1c-79e140eb2e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"De még mindig nem áll rendelkezésre a kivitelezéshez szükséges összeg.","shortLead":"De még mindig nem áll rendelkezésre a kivitelezéshez szükséges összeg.","id":"20190911_Jatszoter_lehet_a_pecsi_Magashaz_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0400b3c3-02ab-441e-ad1c-79e140eb2e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd049a6-ad08-4f9e-9570-a36380987eb8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190911_Jatszoter_lehet_a_pecsi_Magashaz_helyen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:03","title":"Játszótér lehet a pécsi magasház helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]