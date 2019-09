Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a26de4-c079-4c0c-9882-efe928382bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció hívta fel a figyelmet az akcióra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció hívta fel a figyelmet az akcióra.","id":"20190912_led_izzo_akcio_ujbuda_szemelyes_adatok_regisztracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a26de4-c079-4c0c-9882-efe928382bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c62468-2167-43f1-84d1-aea41c6e501d","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_led_izzo_akcio_ujbuda_szemelyes_adatok_regisztracio","timestamp":"2019. szeptember. 12. 22:31","title":"Személyes adatokért cserébe jár LED izzó az újbudaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két fiatal állítólag csak kíváncsi volt, és nem az 51-es körzet lerohanására érkeztek Nevadába. Jelenleg őrizetben várják további sorsukat.","shortLead":"A két fiatal állítólag csak kíváncsi volt, és nem az 51-es körzet lerohanására érkeztek Nevadába. Jelenleg őrizetben...","id":"20190913_51es_korzet_lerohanasa_youtube_ties_granzie_govert_sweep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4190da82-68f8-42a3-8079-d04f958b322a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_51es_korzet_lerohanasa_youtube_ties_granzie_govert_sweep","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:03","title":"Bemászott a szupertitkos 51-es körzetbe két videós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","shortLead":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","id":"20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43d0f5-9e0b-4bed-850f-daeb5f683b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:45","title":"Videó első kézből: így oltották a tűzoltók a kigyulladt XIII. kerületi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77102bfb-90e3-4576-a531-5fae7dee57c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sajtónak is bemutatták az első, Németországban született óriáspandákat.","shortLead":"A sajtónak is bemutatták az első, Németországban született óriáspandákat.","id":"20190913_kina_berlin_allatkert_oriaspanda_pandabocs_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77102bfb-90e3-4576-a531-5fae7dee57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3321c206-b69c-486e-b127-e13ceda9220f","keywords":null,"link":"/elet/20190913_kina_berlin_allatkert_oriaspanda_pandabocs_hongkong","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:20","title":"Ha tényleg ez lesz a neve a berlini pandabocsoknak, Kína nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben felkészülniük az autósoknak. ","shortLead":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben...","id":"20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d63c4b-396d-4e9e-b6af-a738465497fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:41","title":"A tél közeledtét jelzi az első idei téligumiteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezért Las Vegasba költöztették az eseményt. Azt mondják, szupertitkos lesz.","shortLead":"Ezért Las Vegasba költöztették az eseményt. Azt mondják, szupertitkos lesz.","id":"20190912_Fesztivallal_unnepelnek_az_51es_korzet_idegenjeit_de_megijedtek_egy_lehetseges_humanitarius_katasztrofatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81b1e6b-4110-4391-ba3e-375a5ea0cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Fesztivallal_unnepelnek_az_51es_korzet_idegenjeit_de_megijedtek_egy_lehetseges_humanitarius_katasztrofatol","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:20","title":"Le akarták rohanni az 51-es körzetet, de megijedtek a humanitárius katasztrófától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és káros terápiát kidolgozó Joseph Nicolosi könyvét, mint a népszerű katolikus pap.","shortLead":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és...","id":"20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31627417-3273-4189-b096-c166009a5f43","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:26","title":"Most már biztos: Hodász atya a melegek „kigyógyításának” az arca lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartották az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalást abban a perben, amelyet öt ellenzéki országgyűlési képviselő indított a tavaly decemberben, az MTVA székházánál történtek miatt.","shortLead":"Megtartották az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalást abban a perben, amelyet öt ellenzéki országgyűlési képviselő...","id":"20190912_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_elsofoku_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927d6fd-00c7-4638-aafc-86ac7048c3c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_elsofoku_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 12. 22:07","title":"Szeptember végén hirdetnek ítéletet az MTVA-székházban akciózó képviselők ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]