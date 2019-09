Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"941cbf44-7fae-4909-ae45-ff8c4024c768","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tumbler sokkal több egy egyszerű filmes kelléknél, ez egy valóban működőképes elképesztő jármű.","shortLead":"A Tumbler sokkal több egy egyszerű filmes kelléknél, ez egy valóban működőképes elképesztő jármű.","id":"20190915_eloben_egeszen_felelmetes_batman_autoja_korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=941cbf44-7fae-4909-ae45-ff8c4024c768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd3b7b0-1377-4b4d-8b4d-f1fb630c049e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190915_eloben_egeszen_felelmetes_batman_autoja_korbefotoztuk","timestamp":"2019. szeptember. 15. 06:41","title":"Élőben egészen félelmetes Batman autója, körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","shortLead":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","id":"20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b5d7e-476f-4c6c-996e-bb2fa01e4ef0","keywords":null,"link":"/sport/20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:36","title":"Bronzérmet nyert a birkózóvébén Korpási Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"Ahogy minden területnek, úgy a kriptopénz piacának is megvan a maga tolvajnyelve, így azután, akár kereskedni szeretnénk a még mindig újdonságnak számító eszközökkel, akár befektetési lehetőségként tekintünk rájuk, érdemes ismernünk a legfontosabb kifejezéseket. A hvg.hu kriptovaluta-sorozatának legújabb részéből felkészülhetünk a gyakran használt kifejezésekből. Először összefoglaljuk, amit már említettünk sorozatunk korábbi részeiben, majd bemutatjuk azokat, amikre szükségünk lesz a továbbiakban.","shortLead":"Ahogy minden területnek, úgy a kriptopénz piacának is megvan a maga tolvajnyelve, így azután, akár kereskedni...","id":"20190914_Tudsze_kriptopenzul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8610b0b9-2d88-4674-94c7-41c59224941c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190914_Tudsze_kriptopenzul","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:15","title":"Tudsz-e \"kriptopénzül\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem veszti el Budapest a fejlesztéseket - ígérte a főpolgármester, miután a Miniszterelnökséget vezető miniszter megmondta, ha Karácsony nyer, akkor hatályát veszti Tarlós és Orbán megállapodása a fővárosi fejlesztésekről.","shortLead":"Nem veszti el Budapest a fejlesztéseket - ígérte a főpolgármester, miután a Miniszterelnökséget vezető miniszter...","id":"20190914_Tarlos_Az_ellenzekiek_provokalhatnak_az_adatkezelesi_ugyekben_hogy_martirt_csinaljanak_magukbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a34f0c2-aa9c-49a1-af9f-81de142d1b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Tarlos_Az_ellenzekiek_provokalhatnak_az_adatkezelesi_ugyekben_hogy_martirt_csinaljanak_magukbol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:27","title":"Tarlós: Az ellenzékiek provokálhatnak az adatkezelési ügyekben, hogy mártírt csináljanak magukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c65b9d1-2b1d-4f27-b075-5d23b5904136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Magyarországon tanító angol származású tanár a Facebook-oldalán adott hangot annak, mennyire örült pénteken diákjai hiányzásának.\r

\r

","shortLead":"Egy Magyarországon tanító angol származású tanár a Facebook-oldalán adott hangot annak, mennyire örült pénteken diákjai...","id":"20190915_A_vilag_legszerencsesebb_fickoja_vagyok__igy_orult_az_angol_tanar_annak_hogy_diakjai_ora_helyett_tiltakoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c65b9d1-2b1d-4f27-b075-5d23b5904136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03069d7-7e9a-4c52-872a-08d74fb89f6f","keywords":null,"link":"/elet/20190915_A_vilag_legszerencsesebb_fickoja_vagyok__igy_orult_az_angol_tanar_annak_hogy_diakjai_ora_helyett_tiltakoztak","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:33","title":"„A világ legszerencsésebb fickója vagyok” – így örült az angol tanár annak, hogy diákjai óra helyett tiltakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, az újabban sokat ígérő kutatások tárgya.","shortLead":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája...","id":"201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05c4bff-e839-48ef-9bd2-1e996179c8c9","keywords":null,"link":"/tudomany/201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:03","title":"Most már tényleg chipet ültetnének az agyunkba – ki jöhet ki jól belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d68bc3-18f1-460e-9ff1-024e2ee2c93d","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:43","title":"Mindenki visszaélésre gyanakszik Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e","c_author":"","category":"elet","description":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől a telefonközpont ötlete is származik.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől...","id":"20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b8cfa-9b78-463f-9f91-1a0eaf24dc55","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Úgy tanult angolul, hogy kopaszra nyiratkozott: 175 éve született Puskás Tivadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]