Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e1822ab-2d3a-425b-bad1-a126530c51bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már a neve is kiszivárgott az újdonságnak.","shortLead":"Már a neve is kiszivárgott az újdonságnak.","id":"20181014_alfa_romeo_castello","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1822ab-2d3a-425b-bad1-a126530c51bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c528662d-a7be-40e6-a438-709f6ab1ffbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_alfa_romeo_castello","timestamp":"2018. október. 15. 04:04","title":"Meglepetés az olaszoktól? Jönne egy új Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és lakóházaik közös éveit.\r

\r

","shortLead":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és...","id":"20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0ebed-7a33-4344-975a-9d7875e38c93","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Csontváry utolsó műtermében kávézott Karinthy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","shortLead":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","id":"20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf5be91-0e72-4955-b8af-125aa084874f","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","timestamp":"2018. október. 15. 10:16","title":"Brutális klipet készített Amanda Palmer Harvey Weinstein sötét ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","shortLead":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","id":"20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461577e5-79aa-4c38-9ae0-5974bd8255ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","timestamp":"2018. október. 15. 05:30","title":"A Kétfarkú Kutya Párton keresi a rendőrség Baskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","shortLead":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","id":"20181014_andy_vajna_est_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2c3a1-a9fb-4372-9371-e195d42dd2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_andy_vajna_est_media","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Most tőzsdei céget vett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elkezdődött vasárnap reggel a tartományi törvényhozási (Landtag-) választás Bajorországban.","shortLead":"Elkezdődött vasárnap reggel a tartományi törvényhozási (Landtag-) választás Bajorországban.","id":"20181014_Szavaznak_a_bajorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51622666-65ad-48d7-b04c-e887af23f315","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Szavaznak_a_bajorok","timestamp":"2018. október. 14. 09:21","title":"Szavaznak a bajorok, döntő lehet Merkelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8497e0-d914-4472-9990-4874653b2022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóval közlekedők számára kevés félelmetesebb élmény van, mint amikor szembejön valaki a körforgalomban. Ezúttal szerencsére nem történt baleset.","shortLead":"Az autóval közlekedők számára kevés félelmetesebb élmény van, mint amikor szembejön valaki a körforgalomban. Ezúttal...","id":"20181015_a_nap_videoja_kis_matiz_rossz_iranyban_a_10es_uti_korforgalomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb8497e0-d914-4472-9990-4874653b2022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e032a86-dd36-4ebd-b1d1-d9e2d69e9c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_a_nap_videoja_kis_matiz_rossz_iranyban_a_10es_uti_korforgalomban","timestamp":"2018. október. 15. 06:41","title":"A nap videója: kis Matiz rossz irányban a 10-es úti körforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","shortLead":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","id":"20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3765f-b301-42b0-81b2-f8405e5498f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","timestamp":"2018. október. 15. 15:08","title":"Idegengyűlölő, rasszista és antiszemita magyar miniszternek nevezték Trócsányit, perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]