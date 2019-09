Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Will Smith várhatóan nem egyedül lép fel Budapesten.","shortLead":"Will Smith várhatóan nem egyedül lép fel Budapesten.","id":"20190918_Will_Smith_szuletesnapi_koncertet_ad_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa0eea-e65b-4c6e-9605-df6c99559840","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Will_Smith_szuletesnapi_koncertet_ad_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:23","title":"Will Smith születésnapi koncertet ad a Bazilikánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy olyan piacra törnek be, amelyik látszólag sok jóval nem kecsegtet.","shortLead":"Egy olyan piacra törnek be, amelyik látszólag sok jóval nem kecsegtet.","id":"20190918_Az_Aldi_es_a_Lidl_nem_tart_a_Brexittol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3650c92d-5202-49cf-83b7-64aba90c24c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Az_Aldi_es_a_Lidl_nem_tart_a_Brexittol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:14","title":"Az Aldi és a Lidl nem tart a Brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de084242-f843-4956-809e-73625cd87e81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épület kikiáltási ára 4 milliárd forint.","shortLead":"Az épület kikiáltási ára 4 milliárd forint.","id":"20190918_Egy_jelentkezo_mar_van_a_budai_magankorhaz_epuletere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de084242-f843-4956-809e-73625cd87e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5bb99b-7897-41b9-92b1-c2ee969675ee","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_Egy_jelentkezo_mar_van_a_budai_magankorhaz_epuletere","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:42","title":"Valaki máris bejelentkezett a budai magánkórház eladó épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal klímaaktivista Greta Thunberg, aki felszólalásában alaposan kiosztotta az amerikai törvényhozókat.","shortLead":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal...","id":"20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28300b7c-32b5-4ccb-ac56-47b55febb986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:09","title":"Hallgassanak a tudományra – Greta Thunberg beolvasott az amerikai politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Darált kávénak álcázták a kamionban az 59 millió forintot érő drogszállítmányt.","shortLead":"Darált kávénak álcázták a kamionban az 59 millió forintot érő drogszállítmányt.","id":"20190917_24_kilo_marihuanaval_bukott_le_egy_kamionos_Tompanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87615ce-db37-4d89-b6f4-f415ee056b6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_24_kilo_marihuanaval_bukott_le_egy_kamionos_Tompanal","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:40","title":"24 kiló marihuanával bukott le egy kamionos Tompánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02c0891-1a6e-4b37-bdeb-bbc4977fa907","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre éhesebbnek tűnik a Tejútrendszer közepén lévő gigászi fekete lyuk, a kutatók egyelőre nem értik, miért.","shortLead":"Egyre éhesebbnek tűnik a Tejútrendszer közepén lévő gigászi fekete lyuk, a kutatók egyelőre nem értik, miért.","id":"20190917_tejutrendszer_kozepen_levo_fekete_lyuk_eros_feny_ucla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02c0891-1a6e-4b37-bdeb-bbc4977fa907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e316c8e-8ba8-4d43-9234-a9c0afde16ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_tejutrendszer_kozepen_levo_fekete_lyuk_eros_feny_ucla","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:03","title":"Valami érthetetlen történik: magasabb fokozatba kapcsolt a Tejútrendszer közepén lévő fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6a3bc4-7094-4094-8bc6-afe2dff211f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Azt kérik, a búcsúzók egy szál virággal vagy egy emlékkaviccsal emlékezzenek az íróra. ","shortLead":"Azt kérik, a búcsúzók egy szál virággal vagy egy emlékkaviccsal emlékezzenek az íróra. ","id":"20190917_konrad_gyorgy_temetes_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d6a3bc4-7094-4094-8bc6-afe2dff211f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2086bf44-c117-4fe5-ad8b-600b940c9431","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_konrad_gyorgy_temetes_gyasz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:22","title":"Vasárnap lesz Konrád György temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]