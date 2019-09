Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó érdekeltségeket. A háromszereplős piacon az állami tenderek jól fialnak. ","shortLead":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó...","id":"20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d94fa2e-1d14-418e-9aba-83bb851acbde","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:50","title":"Már Pintér Sándor bizalmasa is milliárdos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","shortLead":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","id":"20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832e98d7-4d80-4335-8de7-40a2930abe16","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:52","title":"Magyarázza a MÁV, miért maradt ki négy vonata is egyetlen napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények...","id":"20190919_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d969cef-e231-44ca-83ea-21f2fcd7c7af","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor az USA Iránt nevezte meg a szaúdi támadás elkövetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca704008-514f-42d4-a3f8-24dd5241c3a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokoli két napja volt egy ausztrál túrázónak, miután lezuhant egy vízesésről.","shortLead":"Pokoli két napja volt egy ausztrál túrázónak, miután lezuhant egy vízesésről.","id":"20190918_Pokoli_ket_napja_volt_egy_ausztral_turazonak_miutan_lezuhant_egy_vizesesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca704008-514f-42d4-a3f8-24dd5241c3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7d43a0-b8f6-49e1-8c82-d9126a8c98d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Pokoli_ket_napja_volt_egy_ausztral_turazonak_miutan_lezuhant_egy_vizesesrol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:57","title":"Törött lábbal és csuklóval vonszolta magát a földön napokig egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","shortLead":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","id":"20190918_fed_kamatdontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d74f55-097c-4433-bdb2-54fd8937ab57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_fed_kamatdontes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:30","title":"Trump örülhet, mégis őrjöng: csökkentette az irányadó kamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ade20d-eac2-4af9-89ac-d9d2e6c723c3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Esetenként kémfilmeket idéző fordulatokkal terjeszkedik a kormányfő családi, baráti és üzleti köre az informatikai ágazatban. Ez pedig nemcsak versenyjogi problémákat vet fel, hanem akár a választások legitimációját is megkérdőjelezi.","shortLead":"Esetenként kémfilmeket idéző fordulatokkal terjeszkedik a kormányfő családi, baráti és üzleti köre az informatikai...","id":"20190918_valasztasi_informatikai_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ade20d-eac2-4af9-89ac-d9d2e6c723c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c0581b-d7ba-45e9-9ce9-719f3542055a","keywords":null,"link":"/360/20190918_valasztasi_informatikai_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:00","title":"Külföldről is figyelik az Orbán-család IT-terjeszkedését, ami a választásra is hatással lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17548dd-b1ab-467f-93cc-4c8f84ab2155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos ismét berepült Hatvanpuszta fölé.","shortLead":"Hadházy Ákos ismét berepült Hatvanpuszta fölé.","id":"20190919_Hadhazy_orban_hatvanpuszta_alcsutdoboz_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e17548dd-b1ab-467f-93cc-4c8f84ab2155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0511db-a86f-47a3-a331-9044e74a3aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Hadhazy_orban_hatvanpuszta_alcsutdoboz_epitkezes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:34","title":"Hadházy megnézte: szépen halad a munka az Orbán-család majorságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg a kipufogógáz-kibocsátási szabályokat.\r

","shortLead":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg...","id":"20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340ea6e1-eee6-4c1f-b286-179e6c6b8e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:33","title":"Trump nem engedi, hogy szigorúbban szabályozza a károsanyag-kibocsátást Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]