[{"available":true,"c_guid":"19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit egyelőre többi helyi közösségben próbálnak ki. A jó magaviseletért kedvezményeket, a rezsim által kifogásoltért hátrányt szenved az állampolgár, akinek megfigyelésére a legkorszerűbb technológiát is bevethetik.","shortLead":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit...","id":"20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee13e9-b114-4c05-bd37-d231774a3885","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:40","title":"200 millió kamera figyeli, milyen jegyeket írjanak be a nagy kínai osztálynaplóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"","category":"vilag","description":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli magán\".","shortLead":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli magán\".","id":"20190918_Mike_Pompeo_Iran_a_felelos_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28939b9f-5255-4437-8052-17be9010e115","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Mike_Pompeo_Iran_a_felelos_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:56","title":"Mike Pompeo: Irán a felelős a szaúdi olajlétesítmények elleni támadásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e9a1ba-c672-4d10-94d4-a77c80bfa817","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Indul a HVG Extra A Nő új grafikai és fotópályázata! Mutasd meg, mit jelent számodra a saját közösséged!","shortLead":"Indul a HVG Extra A Nő új grafikai és fotópályázata! Mutasd meg, mit jelent számodra a saját közösséged!","id":"20190918_Te_hova_tartozol_Mutasd_meg_kuldj_be_fotot_vagy_grafikat_es_megnyerheted_a_fodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e9a1ba-c672-4d10-94d4-a77c80bfa817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688b0731-df4e-496f-93c7-9742ec301f76","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190918_Te_hova_tartozol_Mutasd_meg_kuldj_be_fotot_vagy_grafikat_es_megnyerheted_a_fodijat","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:20","title":"Te hova tartozol? Mutasd meg, küldj be fotót vagy grafikát és megnyerheted a fődíjat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Robert O'Brient nevezte ki Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadójának, ő eddig a negyedik ezen a poszton mióta az amerikai elnök hivatalba lépett.","shortLead":"Robert O'Brient nevezte ki Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadójának, ő eddig a negyedik ezen a poszton mióta...","id":"20190918_Trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a36d130-7a7f-4fbe-b652-730cb247d795","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:09","title":"Trump kinevezte az új nemzetbiztonsági tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","shortLead":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","id":"20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec17ca6-2289-4102-ae22-90b13ec55401","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:19","title":"Balog Zoltán, Novák Katalin és Lovasi András is Családok Angyala díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128347f-c74f-42fb-935e-c67c6c142bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatgyűjtési botrányba került csapat már szinte konspirál, a Baross utcai kampányközpontjukban nem mernek fontos dolgokról beszélni.","shortLead":"Az adatgyűjtési botrányba került csapat már szinte konspirál, a Baross utcai kampányközpontjukban nem mernek fontos...","id":"20190918_Piko_nyomozas_adatgyujtes_botrany_jozsefvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0128347f-c74f-42fb-935e-c67c6c142bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4560e3a3-728f-4109-9196-ab2c7f430976","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Piko_nyomozas_adatgyujtes_botrany_jozsefvaros","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:40","title":"Pikó: Belassult a nyomozás, valaki rálépett a fékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055b7187-7c2c-413c-8352-ed451b22e4e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Marbellában készül 80 luxuslakás építésére a Cordia.","shortLead":"Marbellában készül 80 luxuslakás építésére a Cordia.","id":"20190918_Tobb_ezer_lakast_epit_egy_magyar_ceg_Lengyelorszagban_es_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055b7187-7c2c-413c-8352-ed451b22e4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257c68ca-8529-4c3d-8108-4c78803717e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_Tobb_ezer_lakast_epit_egy_magyar_ceg_Lengyelorszagban_es_Romaniaban","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:01","title":"Spanyolországban is lakásokat épít a magyar ingatlanfejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerinte biztosan lesz fideszes tagja az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságnak.","shortLead":"Szerinte biztosan lesz fideszes tagja az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságnak.","id":"20190917_Weber_Tisztesseges_ertekelesre_van_szukseg_Trocsanyi_eseteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1620a3d-40a1-42bd-a992-5aad72837c8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Weber_Tisztesseges_ertekelesre_van_szukseg_Trocsanyi_eseteben","timestamp":"2019. szeptember. 17. 21:46","title":"Weber: Tisztességes értékelésre van szükség Trócsányi esetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]