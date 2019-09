Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bukta Béla Szabolcs, aki a kétezres években Varga Mihály tanácsadója volt, az ellenük indított ügyekben történt visszaélések miatt kér menedékjogot az USA-ban.","shortLead":"Bukta Béla Szabolcs, aki a kétezres években Varga Mihály tanácsadója volt, az ellenük indított ügyekben történt...","id":"20190919_bukta_bela_szabolcs_politikai_menedekjog_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834c1bfa-a1b1-4203-8896-c294f19e6cf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_bukta_bela_szabolcs_politikai_menedekjog_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:18","title":"Politikai menedékjogért folyamodott egy magyar az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","shortLead":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","id":"20190918_fed_kamatdontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d74f55-097c-4433-bdb2-54fd8937ab57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_fed_kamatdontes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:30","title":"Trump örülhet, mégis őrjöng: csökkentette az irányadó kamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Simonka 8,5 évet kaphat, Trump perel, a Fradi örül. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"Simonka 8,5 évet kaphat, Trump perel, a Fradi örül. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","id":"20190920_Radar_360_Semjen_szerint_szarnyalunk_Olgaek_targyalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1f335c-6a18-4b3d-8ee3-aed43b9ba1b3","keywords":null,"link":"/360/20190920_Radar_360_Semjen_szerint_szarnyalunk_Olgaek_targyalnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:00","title":"Radar 360: Semjén szerint szárnyalunk, Olgáék tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456","c_author":"Szabó Judit Nikoletta","category":"360","description":"Az égéskésleltetővel készült anyag nem képes önálló égésre, az ilyen homlokzati szigetelésen nem terjed a tűz. Fontos azonban a szakszerű ragasztás.","shortLead":"Az égéskésleltetővel készült anyag nem képes önálló égésre, az ilyen homlokzati szigetelésen nem terjed a tűz. Fontos...","id":"201938__polisztirol__tuzbiztonsag__pontperem_rogzites__nem_maglyarakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358f67d0-0dff-4b61-b119-d6771f23c092","keywords":null,"link":"/360/201938__polisztirol__tuzbiztonsag__pontperem_rogzites__nem_maglyarakas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:50","title":"Több nagy idei tűz miatt gyanúsított lett a polisztirol, de nem biztos, hogy elítélik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy napirendre tűzését csak az NVB ellenzéki tagjai támogatták, ami nem volt elég.","shortLead":"Az ügy napirendre tűzését csak az NVB ellenzéki tagjai támogatták, ami nem volt elég.","id":"20190919_Elutasitotta_az_NVB_Berki_es_Tarlos_ajanlasainak_az_osszehasonlitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b5b593-7131-4196-bb09-a80aeadf45a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Elutasitotta_az_NVB_Berki_es_Tarlos_ajanlasainak_az_osszehasonlitasat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:55","title":"Elutasította az NVB Berki és Tarlós ajánlásainak az összehasonlítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisebbik gyermek a Debreceni Nemzetközi Iskolába jár, ahol az éves tandíj 2 millió 897 ezer 500 forint.","shortLead":"A kisebbik gyermek a Debreceni Nemzetközi Iskolába jár, ahol az éves tandíj 2 millió 897 ezer 500 forint.","id":"20190919_A_debreceni_polgarmester_szerint_maganugy_hogy_a_gyereke_meregdraga_maganiskolaba_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff0e071-9ee7-4df6-90db-1dff07b1c33c","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_debreceni_polgarmester_szerint_maganugy_hogy_a_gyereke_meregdraga_maganiskolaba_jar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:15","title":"A debreceni polgármester szerint magánügy, hogy a gyereke méregdrága magániskolába jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","shortLead":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","id":"20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96973e0c-942c-4167-9a49-5ab787e9f58d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:03","title":"Kiszivárgott: egy tévét is bemutathat holnap a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is kicsikarhat belőle.","shortLead":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is...","id":"20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad32f03-0804-4d2b-a9c4-84ab4384763b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:21","title":"Újít a Porsche: villanyautóba sportos motorhang felárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]