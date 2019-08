Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c2455-dfe8-4b54-8257-afcd35980d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:03","title":"Ez történt: izgalomba hozta az internetet egy egyszerű matekpélda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81237a-86d3-48ec-878d-bdd522fa7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA mérnökei bevizsgálták a 2020-as Mars-misszió marsjáró robotjának kameráit, a gép tökéletesen lát.","shortLead":"A NASA mérnökei bevizsgálták a 2020-as Mars-misszió marsjáró robotjának kameráit, a gép tökéletesen lát.","id":"20190811_A_legifjabb_marsjaro_atesett_a_latasvizsgalaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f81237a-86d3-48ec-878d-bdd522fa7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40599c66-78bd-42e2-b990-197667706414","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_A_legifjabb_marsjaro_atesett_a_latasvizsgalaton","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:05","title":"A legifjabb marsjáró átesett a látásvizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Sajátos gondolatmenettel vezette le Jair Bolsonaro, hogyan tehetne az emberiség a környezetért, úgy, hogy a fák védelmére szánt pénzeket el sem költjük.","shortLead":"Sajátos gondolatmenettel vezette le Jair Bolsonaro, hogyan tehetne az emberiség a környezetért, úgy, hogy a fák...","id":"20190811_jair_bolsonaro_kornyezetvedelem_vece","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdedcb9-046f-4ad7-9761-bb6589574037","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jair_bolsonaro_kornyezetvedelem_vece","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:46","title":"A brazil Trump szerint elég minden másnap nagyvécézni, ezzel is védhető a környezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188a9822-a117-4af6-91ac-3c1e28007d4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolcvannyolc százalékkal csökkent 1970 és 2012 között az édesvízi megafauna populációja, a veszteség kétszerese annak, amelyet a gerincesek elszenvedtek a szárazföldön és az óceánokban a berlini Leibniz Intézet (IGB) vezette nemzetközi kutatás szerint. Leginkább a nagytestű halfajok populációja csökkent.","shortLead":"Nyolcvannyolc százalékkal csökkent 1970 és 2012 között az édesvízi megafauna populációja, a veszteség kétszerese annak...","id":"20190811_nagytestu_edesvizi_fajok_populacioja_1970_2012","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=188a9822-a117-4af6-91ac-3c1e28007d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecd318d-cd39-46c2-bbeb-6bfae866edad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_nagytestu_edesvizi_fajok_populacioja_1970_2012","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:03","title":"88%-kal csökkent a nagytestű édesvízi fajok populációja 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem az alkatrészek hoztak forradalmat, hanem a szemléletváltás: a profik szenvedjenek, de a hobbibringások tekerjenek kényelemben. Úgy gyorsabbak is lesznek.","shortLead":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem...","id":"201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26f82ee-c188-4cf4-b5ec-c905c7ffe232","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:00","title":"Azt hiszi, a biciklik 20 éve nem változnak? Mutatjuk, mit tudhat ma egy menő bringa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha melegek van tolószékesek szerepelnek a plakátokon.","shortLead":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha...","id":"20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b86c8-9040-4173-afbe-73867fc9870e","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:18","title":"A plakátbotrány miatt vonult a Bazilikához a Szolidaritási séta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be965b-c94a-4da0-8c9b-0953d7e261d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bemutatott Galaxy Note10-re váltáshoz csinálna kedvet régebbi telefonjain a Samsung, de módszere bosszantja a Galaxy-tulajdonosokat.","shortLead":"A napokban bemutatott Galaxy Note10-re váltáshoz csinálna kedvet régebbi telefonjain a Samsung, de módszere bosszantja...","id":"20190812_samsung_galaxy_note10_ertesites_bixby","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5be965b-c94a-4da0-8c9b-0953d7e261d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6fa3e2-f4b4-45d9-b215-7284830dbd24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note10_ertesites_bixby","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:03","title":"Nem mindenki örül ezeknek az értesítéseknek a Samsung telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876b028-cccd-4a5e-ad03-794eab25bd7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:30","title":"Kisvárdai kiskirályság: családi körkörös gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]