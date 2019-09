Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air már belépett a világelitbe, ha azt nézzük, mekkora része jön a bevételeinek a jegyeladásokon kívül. A fapadosok világszerte ritka kreatívak abban, hogyan kell pénzt elkérni az utasoktól extra szolgáltatásokért, és már a hagyományos légitársaságok is sokat tanulnak tőlük. A jó hír az, hogy a vécéért nem kell fizetni egyelőre.","shortLead":"A Wizz Air már belépett a világelitbe, ha azt nézzük, mekkora része jön a bevételeinek a jegyeladásokon kívül...","id":"20190920_Vegtelen_a_legitarsasagok_fantaziaja_ha_extra_szolgaltatasokert_kell_penzt_kerni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d3fcd5-5290-486f-b96c-f00d7b2eddfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Vegtelen_a_legitarsasagok_fantaziaja_ha_extra_szolgaltatasokert_kell_penzt_kerni","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Végtelen a légitársaságok fantáziája, ha extra szolgáltatásokért kell pénzt kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45ae344-421d-4576-8a74-bec0cca6d1fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A múlt héten elhunyt Rajk László színes és kreatív építészi, látványtervezői munkáival több műfajban is maradandót alkotott. ","shortLead":"A múlt héten elhunyt Rajk László színes és kreatív építészi, látványtervezői munkáival több műfajban is maradandót...","id":"201938_hianybavalosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45ae344-421d-4576-8a74-bec0cca6d1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630c9747-2e03-4717-b49b-775a71b1300f","keywords":null,"link":"/360/201938_hianybavalosag","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:00","title":"Üres terekkel is tudott sokat mondani – Rajk László építészöröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c97c45-cf3a-4350-9b43-6c119f7eafa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy belvárosi lakást adott el a szolnoki önkormányzat Kozák Ferencnek két éve, alig több mint négymillió forintért.","shortLead":"Egy belvárosi lakást adott el a szolnoki önkormányzat Kozák Ferencnek két éve, alig több mint négymillió forintért.","id":"20190920_Nyomoz_a_rendorseg_a_Farkas_Florian_baratjanak_olcson_eladott_szolnoki_lakas_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c97c45-cf3a-4350-9b43-6c119f7eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0897e471-5551-4bd9-a228-09fb56ed10d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Nyomoz_a_rendorseg_a_Farkas_Florian_baratjanak_olcson_eladott_szolnoki_lakas_ugyeben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:53","title":"Nyomoz a rendőrség a Farkas Flórián barátjának olcsón eladott szolnoki lakás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","shortLead":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","id":"20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7a4c5-d829-445c-9b2c-9417928e0ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:59","title":"A legkisebb Volvo is zöld rendszámot kap, itt az új hibrid XC40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy napirendre tűzését csak az NVB ellenzéki tagjai támogatták, ami nem volt elég.","shortLead":"Az ügy napirendre tűzését csak az NVB ellenzéki tagjai támogatták, ami nem volt elég.","id":"20190919_Elutasitotta_az_NVB_Berki_es_Tarlos_ajanlasainak_az_osszehasonlitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b5b593-7131-4196-bb09-a80aeadf45a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Elutasitotta_az_NVB_Berki_es_Tarlos_ajanlasainak_az_osszehasonlitasat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:55","title":"Elutasította az NVB Berki és Tarlós ajánlásainak az összehasonlítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai kapcsolatainak erősítése érdekében\" – magyarországi képviseleti irodáját nyisson. Ezzel újabb lépés történt a magyar nyelvre vonatkozó tudományos állásponttal szemben.","shortLead":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai...","id":"20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7498dd01-d28a-48f1-992a-cf4d01f57c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:23","title":"Türk nyelvű államok irodája nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között interjúvolták meg egymást, a háttérben egy gyermekkel.\r

","shortLead":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között...","id":"20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c39078-534a-4b4f-9934-9e2c2f1a4060","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:44","title":"Egy fideszes képviselőjelölt játszóházában kampányolt Klausmann Viktor és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44715866-638f-42e0-8f32-9f88ead4e5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegkísérőt már elbocsátották. ","shortLead":"A betegkísérőt már elbocsátották. ","id":"20190920_Foldon_fekvo_kerekesszekest_rugdosott_a_borsodi_korhaz_dolgozoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44715866-638f-42e0-8f32-9f88ead4e5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c79ce94-63fc-4bb3-9f88-40ece8063617","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Foldon_fekvo_kerekesszekest_rugdosott_a_borsodi_korhaz_dolgozoja","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:43","title":"Földön fekvő kerekesszékest rugdosott a borsodi kórház dolgozója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]