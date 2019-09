Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8d0b6cc-a950-477d-8d82-f5000dd9b01f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lőrinc László: 25 szelfi az Árpád-korból című könyve nem csak gyerekeknek és eminenseknek szól.","shortLead":"Lőrinc László: 25 szelfi az Árpád-korból című könyve nem csak gyerekeknek és eminenseknek szól.","id":"201938_konyv__lassatok_feleink_lorinc_laszlo_25_szelfi_azarpadkorbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8d0b6cc-a950-477d-8d82-f5000dd9b01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07a2e05-2203-4687-aae3-42db2eed27b2","keywords":null,"link":"/360/201938_konyv__lassatok_feleink_lorinc_laszlo_25_szelfi_azarpadkorbol","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:10","title":"Egy könyv azoknak is, akik azt hiszik, hogy a forróvíz-próba fitneszprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82980ae7-a136-41de-a3d3-fca4d499d143","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marko Feingold hat év alatt négy haláltábort járt meg, élete végéig tartott előadásokat az átéltekről. ","shortLead":"Marko Feingold hat év alatt négy haláltábort járt meg, élete végéig tartott előadásokat az átéltekről. ","id":"20190920_Szazhat_evesen_hunyt_el_a_legidosebb_osztrak_holokauszttulelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82980ae7-a136-41de-a3d3-fca4d499d143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6e01fa-15f0-4726-9b70-4cfeba188f2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Szazhat_evesen_hunyt_el_a_legidosebb_osztrak_holokauszttulelo","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:53","title":"Százhat évesen hunyt el a legidősebb osztrák holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter egyik licencbe adott készítménye forgalomba hozatali engedélyt kapott Japánban – közölte a VG.hu a cég gyógyszercég közleményére hivatkozva.","shortLead":"A Richter egyik licencbe adott készítménye forgalomba hozatali engedélyt kapott Japánban – közölte a VG.hu a cég...","id":"20190921_Jo_hirt_kapott_a_Richter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff46f38-455d-4ed5-b82e-a62383d6c1f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190921_Jo_hirt_kapott_a_Richter","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:57","title":"Jó hírt kapott a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51eed93-2202-477c-9325-c56829cbbd09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De csak addig, amíg az elnök kérésére át nem gondolják az erről szóló törvényjavaslatot. ","shortLead":"De csak addig, amíg az elnök kérésére át nem gondolják az erről szóló törvényjavaslatot. ","id":"20190920_Megsem_jar_borton_a_hazassagon_kivuli_szexert_Indoneziaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c51eed93-2202-477c-9325-c56829cbbd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8da8c0-5642-489d-95b8-db5d7bdf0769","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Megsem_jar_borton_a_hazassagon_kivuli_szexert_Indoneziaban","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:43","title":"Egyelőre nem jár börtön a házasságon kívüli szexért Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul aznap lesz a kulturális örökség napja, egy szakszervezeti felvonulás és több klímavédelmi rendezvény is.","shortLead":"Ráadásul aznap lesz a kulturális örökség napja, egy szakszervezeti felvonulás és több klímavédelmi rendezvény is.","id":"20190920_rendori_keszultseg_Parizs_tuntetes_sargamellenyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0dbe2d-2d9e-45cf-a3a2-e6b14a0e3c75","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_rendori_keszultseg_Parizs_tuntetes_sargamellenyesek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:07","title":"Vízágyúkkal és páncékosokkal várják a sárgamellényesek tüntetését Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat. Nem elég hitelfelvételkor megtervezni a háztartás költségvetését, készülni kell a lehetséges kamatemelkedésre is. Ez ellen azonban lehet védekezni a törlesztőrészlet hosszú távú fixálásával. Emiatt az induló havi törlesztőrészlet magasabb lehet, ugyanakkor egy 3 százalékos kamatemelkedésnél akár 1,5 millió forint megtakarítás is elérhető. Mivel a forintgyengülés közvetve megágyazhat egy kamatemelkedésnek, már csak ezért is érdemes számolgatni!","shortLead":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat...","id":"20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb52a04-ee27-4f65-b20e-e06230a2863e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:01","title":"A gyenge forint miatt is érdemes lépniük a magyar hiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos az utolsó pillanatban engedte ki az éterbe az új rádiót, s mentette meg a frekvenciaengedélyét.","shortLead":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos...","id":"201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958e296b-a416-4764-a77c-43c0bcc96b68","keywords":null,"link":"/360/201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:40","title":"Az utolsó pillanatban indult el az új budapesti rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjjel viszont hűvös lesz, akár fagyhat is.","shortLead":"Éjjel viszont hűvös lesz, akár fagyhat is.","id":"20190921_Venasszonyok_nyara_lesz_holnap_24_fokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8ae3d-50af-41f7-8d80-6b3363a5b6c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Venasszonyok_nyara_lesz_holnap_24_fokkal","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:38","title":"Vénasszonyok nyara lesz holnap, 24 fokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]