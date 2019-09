Egyelőre a szakma is vitatkozik arról, hogy tényleg sikerült-e az áttörés a kvantumszámítógépek terén a Google-nek, de az biztos, hogy valami készül a keresőóriásnál.

Könnyen lehet, hogy a Google áttörést ért el a kvantumszámítógépek fejlesztése terén. Erre utal annak a kutatási anyagnak a vázlata, amit a Financial Times vett észre a NASA weboldalán, és amiben a vállalat azt állítja, sikerült elérniük a kvantumfölényt. Azt pontot, ahol a kvantumszámítógép bizonyos algoritmusokat gyorsabban futtathat, mint a klasszikus komputerek.

Az Engadget azt írja, a Sycamore, a Google 53 qubites kvantumszámítógépe képes volt 3 perc 20 másodperc alatt bebizonyítani, hogy egy véletlenszám-generátor által létrehozott számok valóban véletlenszerűek. Ha ez igaz, az óriási áttörést hozhat, a világ legerősebb szuperszámítógépeként ismert Summitnak ugyanis ugyanez a feladat

10 000 évébe telne.

A Google állítását több szakember is vitatja. A Financial Timesnak adott interjújában Dario Gil, az IBM kutatási részlegének vezetője úgy fogalmazott, a cég által mondottakat semmivel sem lehet igazolni. Ráadásul szerinte a Sycamore nem is vethető össze a szuperszámítógépekkel, mert egy speciális feladat megoldására tervezték.

© Fossbytes

Daniel Lidar, a Dél-kaliforniai Egyetem kutatója szerint ugyanakkor lehetséges, amit a Google állít, és ha ez így van, akkor az az első lépés lehet a skálázható kvantumszámítógépek felé.

A Google-nek nem ez lenne az első komoly lépése a kvantumszámítógépek kifejlesztése felé. A Google Quantum AI laboratóriuma még 2018 tavaszán mutatott be egy 72 qubites (kvantumbites) kvantumprocesszort, a Bristlecone-t, amely egy-egy jól definiált számítástechnikai probléma megoldásában felülmúlhatja a szuperszámítógépeket.

Ha kíváncsi a fejleményekre, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.