[{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","shortLead":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","id":"20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f954e-07e0-4484-b495-ca32abcb45e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:15","title":"Magyarország költött a legnagyobb arányban sportra az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai repülőgépgyár 144 500 dollárt (kb. 43 millió forint) fizet családonként 50 millió dolláros kárpótlási alapjából az általa gyártott, 737 MAX 8 típusú gépekkel tavaly októberben és idén márciusban lezuhant áldozatok hozzátartozóinak.","shortLead":"Az amerikai repülőgépgyár 144 500 dollárt (kb. 43 millió forint) fizet családonként 50 millió dolláros kárpótlási...","id":"20190924_karpotlas_boeing_legikatasztrofa_boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c597fbe-34e8-4b61-868a-29578035ba07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_karpotlas_boeing_legikatasztrofa_boeing","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:31","title":"Kárpótlást fizet a Boeing a lezuhant gépein utazók hozzátartozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","shortLead":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","id":"20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b690537a-dac4-443c-969f-a1dcf2e7367e","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:33","title":"A Neckermann „egészséges cég”, folytatja a működést a Thomas Cook csődje után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73368e16-354e-4fe7-9472-9a4e6f39f930","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen átkelés egy hagyományos motorú autót szinte biztosan tönkretenne, az elektromos autóval meg csak őrültségnek tűnik.","shortLead":"Egy ilyen átkelés egy hagyományos motorú autót szinte biztosan tönkretenne, az elektromos autóval meg csak őrültségnek...","id":"20190923_Vizet_biztosan_nem_sziv_a_Tesla_motorja_de_attol_meg_eleg_bator_viz_ala_menni_vele__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73368e16-354e-4fe7-9472-9a4e6f39f930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d69c3d-14ba-4031-a4d5-af6838ffda59","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Vizet_biztosan_nem_sziv_a_Tesla_motorja_de_attol_meg_eleg_bator_viz_ala_menni_vele__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:22","title":"Vizet biztosan nem szív a Tesla motorja, de attól még elég bátor víz alá menni vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c23781-9e8d-4f84-ae9f-02ec81309482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy török képzőművész magas sarkú cipőkkel borította be két isztambuli ház oldalát. Így állít emléket azoknak a nőknek, akiket 2018-ban a saját férjük gyilkolt meg.","shortLead":"Egy török képzőművész magas sarkú cipőkkel borította be két isztambuli ház oldalát. Így állít emléket azoknak a nőknek...","id":"20190923_440_par_cipot_akasztottak_egy_isztambuli_epulet_falara_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c23781-9e8d-4f84-ae9f-02ec81309482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea6dd35-5218-4929-ac79-c45aa12e2c77","keywords":null,"link":"/elet/20190923_440_par_cipot_akasztottak_egy_isztambuli_epulet_falara_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:04","title":"440 pár cipőt akasztottak az isztambuli házfalakra – ennyi nőt ölt meg a férje tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eladja az Opus Global az Appeninnben lévő tulajdonrészét, ha megfelelő ajánlatot kap.","shortLead":"Eladja az Opus Global az Appeninnben lévő tulajdonrészét, ha megfelelő ajánlatot kap.","id":"20190924_Jo_a_helyzet_az_ingatlanpiacon_Meszaros_tozsdei_cege_most_var_nagy_uzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c75ab-aef4-4985-8dd0-7ba0e726534e","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Jo_a_helyzet_az_ingatlanpiacon_Meszaros_tozsdei_cege_most_var_nagy_uzletet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:55","title":"Jó a helyzet az ingatlanpiacon, Mészárosék érdekeltsége most vár nagy üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap egy televíziós interjúban.

","shortLead":"Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter...","id":"20190922_A_Trumpkormany_tamadassal_vedekezik_az_Ukrajnabotranyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d3a3c6-9600-46a0-81df-39623c309d1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_A_Trumpkormany_tamadassal_vedekezik_az_Ukrajnabotranyban","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:41","title":"A Trump-kormány támadással védekezik az Ukrajna-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eléggé lestrapáltnak tűnik. ","shortLead":"Eléggé lestrapáltnak tűnik. ","id":"20190923_Jesse_Pinkman_visszater_a_Breaking_Badfilm_uj_elozeteseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3f5863-77f4-467d-9fc4-a80cb02f6c0c","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Jesse_Pinkman_visszater_a_Breaking_Badfilm_uj_elozeteseben","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:22","title":"Jesse Pinkman visszatér a Breaking Bad-film új előzetesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]