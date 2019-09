Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Milyen lenne, ha egyszer kiderülne, hol őrzi a kormánypárt a „Fidesz Központi Tárhelyét”? Lenne belőle botrány? A kérdésre akár választ is kaphattunk volna a héten, ha nem üvölt mindent túl a cirkuszból bömbölő zene. Ez itt a belpolitikai összefoglaló.","shortLead":"Milyen lenne, ha egyszer kiderülne, hol őrzi a kormánypárt a „Fidesz Központi Tárhelyét”? Lenne belőle botrány...","id":"20190922_Tarlos_jobban_retteg_a_veresegtol_mint_imazsanak_elvesztesetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f61bdbb-5531-47ec-a286-a60244e57472","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Tarlos_jobban_retteg_a_veresegtol_mint_imazsanak_elvesztesetol","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:30","title":"Tarlós jobban retteg a vereségtől, mint imázsának elvesztésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez is egy tévés szempont.","shortLead":"Ez is egy tévés szempont.","id":"20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1ebaf-f850-4533-9e3e-3dec97fa963a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:24","title":"Az Orbánt is kifigurázó showman a Trónok harcának köszönte meg az újabb Emmy-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c9e382-be2e-47d0-a9de-fe268dd1bba3","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:48","title":"Lássuk, nyert-e a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","shortLead":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","id":"20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfef47f-76e0-4476-8494-915b136d9512","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:38","title":"Józsefváros emeli a tétet: ott 8000 forintot fizetnek az időseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d656f-c59b-4349-afa2-7d8871920512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolta ez a nő, hogy direkt neki hagyták ott azt a táskát?","shortLead":"Azt gondolta ez a nő, hogy direkt neki hagyták ott azt a táskát?","id":"20190922_Nem_igy_kepzel_az_ember_egy_korozott_taskatolvajt__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d656f-c59b-4349-afa2-7d8871920512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066e3250-c5b3-4f14-8885-ccb85f352bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Nem_igy_kepzel_az_ember_egy_korozott_taskatolvajt__foto","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:32","title":"Nem így képzel az ember egy körözött táskatolvajt - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","shortLead":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","id":"201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3e6842-31e8-4802-ae4f-81d01c47834c","keywords":null,"link":"/360/201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:40","title":"Ha még nem tette, most kénytelen lesz tudomásul venni, hogy afrikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami az interneten szembejött, és teljesen biztos benne, hogy az ő bajára nincs segítség. Dr. Terray-Horváth Attila neurológus szomnológust kérdeztük az alvászavar okairól és a megfelelő kezelésről.","shortLead":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami...","id":"sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b949af6-c5c6-4bb1-b6b2-7ab2c068bf7a","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:30","title":"Ön sem alszik jól? Ne legyen kifogása, menjen orvoshoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy helyre a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy helyre a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190922_orosz_virusraktar_robbanas_tejutrendszer_kozepe_fekete_lyuk_aktivitas_telenor_eladas_antenna_hungaria_viber_egyedi_matricak_gta_san_andreas_letoltes_ingyen_pc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda76698-a82e-4a7d-adf0-1585e214b62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_orosz_virusraktar_robbanas_tejutrendszer_kozepe_fekete_lyuk_aktivitas_telenor_eladas_antenna_hungaria_viber_egyedi_matricak_gta_san_andreas_letoltes_ingyen_pc","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:03","title":"Ez történt: felrobbant a titkos orosz vírusraktár épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]