Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","shortLead":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","id":"20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d134aa-b958-49de-b40f-a478879ab5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:27","title":"Szöllősi György: Az egész magyar nemzet érdeme, hogy Zsóri nyerte a Puskás-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle szempontból is értékesek.","shortLead":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle...","id":"remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3aeaa2-4ddb-40c5-84e3-106ad65d3ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Nők 50 felett: sokan vannak és élvezni akarják az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"ec9ac172-51fe-4f77-83aa-d95d7c8e646a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai általános iskola igazgatóját a gyereke bántalmazása miatt feljelentette egy édesanya, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz. A hvg.hu úgy értesült, kedden már új igazgatója van az iskolának.","shortLead":"A gyöngyöspatai általános iskola igazgatóját a gyereke bántalmazása miatt feljelentette egy édesanya, a rendőrség...","id":"20190924_gyongyospata_iskola_igazgato_levaltas_diak_bantalmazas_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9ac172-51fe-4f77-83aa-d95d7c8e646a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1dca8a-aa1f-486b-b9df-c1ccaf857e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_gyongyospata_iskola_igazgato_levaltas_diak_bantalmazas_feljelentes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:50","title":"Leváltották a gyöngyöspatai iskolaigazgatót, akit bántalmazásért jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont arra hívja fel a figyelmet, hamarosan három területen is nehéz meccsek várnak Orbán pártjára.","shortLead":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont...","id":"20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b1009f-0364-4ee7-a1c0-8745f10f4e26","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:35","title":"Háromszor verhetik ezt Orbán Viktoron vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben mesélnek a legendás mestereikről és a legendás beszólásaikról is. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a második epizód a cikkben elérhető. ","shortLead":"A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című...","id":"20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b84e09-ae13-433d-a035-5885b21eb638","keywords":null,"link":"/360/20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:00","title":"Doku360: Füves cigi mentette meg a vizsgadarabot Schell Juditéknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt 0,9 százalékaz alapkamat. Marad a gyenge forint is?","shortLead":"Maradt 0,9 százalékaz alapkamat. Marad a gyenge forint is?","id":"20190924_matolcsy_gyorgy_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d3e95-6500-47b4-8270-37bbc4858cce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_matolcsy_gyorgy_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:17","title":"Matolcsyra várt a piac, hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön kiállítás nyílik belőlük.","shortLead":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön...","id":"20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7917b17-aab0-4f76-84b3-05a52252f10b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:15","title":"Pszichológia is lesz a Design Héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","shortLead":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","id":"20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f26acb-0baa-4a54-bb80-426dc3c316b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:26","title":"Nyolc hírblokkban is be kell olvasnia a Rádió 1-nek, hogy törvényt sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]