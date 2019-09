Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77999288-adbd-4cef-a4ab-87bb8f569a62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dr. Tóth László üzleti tanácsokkal látja el Bácskai Jánost.","shortLead":"Dr. Tóth László üzleti tanácsokkal látja el Bácskai Jánost.","id":"20190924_Ellenzekikent_indul_a_fideszes_polgarmester_tanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77999288-adbd-4cef-a4ab-87bb8f569a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9757d5-e1c1-4fbc-a909-cba4e089f661","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Ellenzekikent_indul_a_fideszes_polgarmester_tanacsadoja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:11","title":"Ellenzékiként indul a fideszes polgármester tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","shortLead":"2017-ben, és az összes állami kiadást tekintve.","id":"20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f954e-07e0-4484-b495-ca32abcb45e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_sport_rekreacio_tamogatas_magyarorszag_eu","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:15","title":"Magyarország költött a legnagyobb arányban sportra az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szelektív hulladékhoz és a biológiailag lebomló szeméthez is adnak egy-egy kukát a családi házaknak. ","shortLead":"A szelektív hulladékhoz és a biológiailag lebomló szeméthez is adnak egy-egy kukát a családi házaknak. ","id":"20190925_Kulon_kukat_adnak_a_komposztnak_Tatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130c032f-7d7e-49bb-a0da-be697d14572a","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Kulon_kukat_adnak_a_komposztnak_Tatan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:44","title":"Külön kukát adnak a komposztnak Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő következtetésre.\r

\r

","shortLead":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő...","id":"20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b92874d-02bd-45d3-acb5-b511a943a5f2","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:05","title":"Bíróság mondta ki: a másnaposság betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje, amelyik támogatja a 8K dekódolást.","shortLead":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje...","id":"20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3a8684-ca4a-49b3-97dc-21b32f9bf6d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:03","title":"Megpakolta RAM-mal és tárhellyel: erős televízióval jön ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","shortLead":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","id":"20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee405fa-492c-457b-9d7a-db7428d4a1af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:52","title":"Világháborús lőszereket találtak Balatonkenesénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tönkrement a Thomas Cook, a világ egyik vezető turisztikai cége és charter légitársasága. 600 ezren, köztük 150 ezren britek, nem tudják, mi lesz velük. Millió fölött lehet azok száma is, akik már rendeltek utat a Thomas Cooktól. Érintett magyar utasról egyelőre nem tudunk. ","shortLead":"Tönkrement a Thomas Cook, a világ egyik vezető turisztikai cége és charter légitársasága. 600 ezren, köztük 150 ezren...","id":"20190923_Thomas_Cookcsod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00577acf-76fb-4d2c-a5df-abfce0ac7b13","keywords":null,"link":"/360/20190923_Thomas_Cookcsod","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:00","title":"A világháború óta nem volt ekkora mentőhadművelet, mint most, a Thomas Cook-csőd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eladja az Opus Global az Appeninnben lévő tulajdonrészét, ha megfelelő ajánlatot kap.","shortLead":"Eladja az Opus Global az Appeninnben lévő tulajdonrészét, ha megfelelő ajánlatot kap.","id":"20190924_Jo_a_helyzet_az_ingatlanpiacon_Meszaros_tozsdei_cege_most_var_nagy_uzletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c75ab-aef4-4985-8dd0-7ba0e726534e","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Jo_a_helyzet_az_ingatlanpiacon_Meszaros_tozsdei_cege_most_var_nagy_uzletet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:55","title":"Jó a helyzet az ingatlanpiacon, Mészárosék érdekeltsége most vár nagy üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]