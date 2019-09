Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"542f16f3-12a2-47dc-82c3-1aa188f0f8ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Még 135 ezer turista vár arra, hogy hazatérhessen.","shortLead":"Még 135 ezer turista vár arra, hogy hazatérhessen.","id":"20190924_thomas_cook_csod_hazautazas_utasok_turistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542f16f3-12a2-47dc-82c3-1aa188f0f8ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f218b-8bc9-4617-bfee-427173747120","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_thomas_cook_csod_hazautazas_utasok_turistak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:19","title":"13 nap alatt tudják hazajuttatni a Thomas Cook külföldön rekedt brit utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bumm.sk szlovák kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, Kövér László összeesett a gépen, ezért szálltak le Varsóban. Az elnököt megvizsgálták, majd folytatta útját Budapest felé.","shortLead":"A bumm.sk szlovák kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, Kövér László összeesett a gépen, ezért szálltak le...","id":"20190924_Kover_Laszlo_rosszul_lett_a_repulon_kenyszerleszallast_hajtottak_vegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36d128a-f5bf-4d4c-ba2c-051dde365384","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Kover_Laszlo_rosszul_lett_a_repulon_kenyszerleszallast_hajtottak_vegre","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:49","title":"Kövér László rosszul lett a repülőn, kényszerleszállást hajtottak végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz amerikai szenátor és egy kongresszusi képviselő küldött levelet David Cornstein budapesti nagykövetnek.","shortLead":"Tíz amerikai szenátor és egy kongresszusi képviselő küldött levelet David Cornstein budapesti nagykövetnek.","id":"20190925_Bernie_Sanders_amerikai_szenatorokkal_nekiment_a_budapesti_nagykovetnek_Putyin_bankja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c77021-2726-450c-a30e-0a326bde8220","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Bernie_Sanders_amerikai_szenatorokkal_nekiment_a_budapesti_nagykovetnek_Putyin_bankja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:07","title":"Bernie Sanders amerikai szenátorokkal nekiment a budapesti nagykövetnek Putyin bankja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","shortLead":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","id":"20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77071d3f-19c5-4d02-936c-db4292a9cbd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:01","title":"Nem tudni, pontosan miért, de 465 millióval többe került az 1-es villamos meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d0d638-b8be-4efc-8157-8d44e80d6ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen ásványra bukkantak egy dél-afrikai gyémántbányában zajlott feltárás során a szakemberek. A belseje is érdekes.","shortLead":"Eddig ismeretlen ásványra bukkantak egy dél-afrikai gyémántbányában zajlott feltárás során a szakemberek. A belseje is...","id":"20190924_asvany_gyemant_goldschmidtit_geologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0d0d638-b8be-4efc-8157-8d44e80d6ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8722ab76-a704-4b90-a9c0-7261a3430338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_asvany_gyemant_goldschmidtit_geologus","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:03","title":"Olyan ásványt találtak egy gyémántban, amilyet még soha nem láttak a geológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a7ca28-c737-4660-bfca-6f08090617bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tenki Réka, Mészáros Béla és Básti Juli lesznek a főszereplői a Seveled című romantikus vígjátéknak, amely a fiatalok párkapcsolati vívódásairól fog szólni. A rendező a Poligamy és Coming Out című filmeket is jegyző Orosz Dénes.","shortLead":"Tenki Réka, Mészáros Béla és Básti Juli lesznek a főszereplői a Seveled című romantikus vígjátéknak, amely a fiatalok...","id":"20190924_Seveled_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a7ca28-c737-4660-bfca-6f08090617bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c97f101-914b-42ef-97c9-ad5c67e0915d","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Seveled_film","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:28","title":"Ilyen az, ha a terhes sztriptíztáncos blöfföl a drága mama kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8974db-fef9-4759-bfde-5bfb94ab53e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Daimler nem fellebbez a stuttgarti ügyészség döntése ellen, másfél hónapon belül befizeti a gigantikus bírságot.","shortLead":"A Daimler nem fellebbez a stuttgarti ügyészség döntése ellen, másfél hónapon belül befizeti a gigantikus bírságot.","id":"20190924_daimler_dizelbotrany_birsag_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c8974db-fef9-4759-bfde-5bfb94ab53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9410f2-94d1-456e-9273-d916c9cc2aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_daimler_dizelbotrany_birsag_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:08","title":"A Daimlert is elérte a dízelbotrány, 290 milliárd forintot fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","shortLead":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","id":"20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d951dc-5842-4c90-8943-0fd7e4e03d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:47","title":"Csányihoz vándorolt a Budai Egészségközpont épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]