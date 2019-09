Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","shortLead":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","id":"20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee405fa-492c-457b-9d7a-db7428d4a1af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:52","title":"Világháborús lőszereket találtak Balatonkenesénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows beépített böngészőjének menetrenden kívüli frissítése azért vált szükségessé, mert találtak benne egy olyan hibát, amelyet kihasználva távolról átvehető az irányítás a számítógépek fölött.","shortLead":"A Windows beépített böngészőjének menetrenden kívüli frissítése azért vált szükségessé, mert találtak benne egy olyan...","id":"20190925_microsoft_windows_veszfrissites_internet_explorer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e37365-c129-483e-99c8-3290be306c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_microsoft_windows_veszfrissites_internet_explorer","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:03","title":"Vészfrissítést adott ki a Microsoft, telepítse azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8983cd-2379-4134-b7b2-8e1d96704ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról érdeklődtek, miért nem akar a főpolgármester vitázni.","shortLead":"Arról érdeklődtek, miért nem akar a főpolgármester vitázni.","id":"20190925_Karacsony_Gergely_aktivistai_nyuljelmezben_zavartak_meg_Tarlos_Istvan_beszedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c8983cd-2379-4134-b7b2-8e1d96704ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76200418-dec9-4434-bff1-5aefc82dee8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Karacsony_Gergely_aktivistai_nyuljelmezben_zavartak_meg_Tarlos_Istvan_beszedet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:47","title":"Karácsony Gergely aktivistái nyúljelmezben zavarták meg a rendezvényt, melyen Tarlós István beszédet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki sok benzint tankolt a dízeles autójába a bakit elkövető Shell-kútnál, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét kell szedni. 