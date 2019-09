Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","shortLead":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","id":"20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69901a5f-9e88-4d64-84b5-c9a5a4d1fa22","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:09","title":"Itt a magyar klímasemleges szálloda, ahol a medence vizét is növények tisztítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A 25 részes filmjének sugárzását váratlanul, minden indoklás nélkül félbehagyták.","shortLead":"A múlt héten elhunyt operatőr-rendező tévésorozatával példátlan módon bántak el. A 25 részes filmjének sugárzását váratlanul, minden indoklás nélkül félbehagyták. Egy tornazsákban volt.","shortLead":"Ráadásul készpénzben. Egy tornazsákban volt. De nemet mondott.","shortLead":"A zenész egy interjúban azt is elmondta, Schmidt Mária egyszer felkérte, írjon musicalt az 1956-os emlékévre. De nemet mondott.