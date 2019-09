Egészen hihetetlen történetről számolt be nemrég Michael Bennett az általa működtetett, Nugget Noggin nevű YouTube-csatornán. A fiatal férfi hobbija, hogy búvárként a folyók mélyére merül, hogy onnan hozza fel a különböző elvesztett tárgyakat. Talált már laptopot, GoPro kamerát és körömlakkot is, a mostani találatával azonban minden eddigit felülmúlt – több szempontból is.

A férfi társával együtt az amerikai – egész pontosan a dél-karolinai – Edisto folyó vizében merült alá, amikor egy zsinórra lett figyelmes. Először azt gondolta, egy autó kulcsa lehet a végén, de egészen mást talált:

egy vízálló csomagolásba tett iPhone-t.

A találat már önmagában is különleges, de az igazi meglepetés csak később jött: a készülék még mindig működőképes volt, így nemcsak, hogy be tudta kapcsolni, de vissza is tudta azt juttatni jogos tulajdonosának.

A telefont Erica Bennett veszítette el (a névegyezés állítólag csupán a véletlen műve) még 2018. június 19-én. Mindez azt jelenti, hogy a készülék nagyjából 15 hónapot állt a víz alatt, amelynek tokja ennyi időn át képes volt kívül tartani a vizet.

A nő nagyon megörült a készüléknek. Nemcsak azért, mert visszakapta az elveszettnek hitt fotóit, hanem azért is, mert a készüléken voltak az édesapjával váltott utolsó üzenetei is. A férfi ugyanis nem sokkal azután halt meg, hogy Bennett elveszítette a telefonját – írja a Mashable.

Augusztus közepén egy másik csapat egy brit tó fenekén talált meg egy iPhone X-et, és igencsak meglepődtek, amikor bekapcsolták.

