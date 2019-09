Nem éri be jelenlegi játékos bázisával a PUBG fejlesztője, ezért egy új taktikát alkalmazva még többeket próbál elcsábítani. A trükk, hogy a játék alapkiadása mellé egy kisebb erőforrást igénylő verziót is fejleszt a Bluehole, amelyet a munka végeztével ingyenessé tesznek – a döntést a kiadó közölte.

Azok, akik a PUBG-vel (teljes nevén PlayerUnknown's Battlegrounds) számítógépükön szeretnének játszani, fizetniük kell. Nem havidíjról, egy egyszeri vásárlásról van szó, ám bárhogy is nézzük, az eredmény ugyanaz: a játék csak a vételár kifizetése után érhető el. Ráadásul nem is olcsó, a Steamen 29,99 eurót, vagyis kb. 11 ezer forintot kérnek érte. Egy ekkora összeg pedig sok játékosnak gondot okozhat.

A Bluehole ezért úgy döntött, kompromisszumos megoldást kínálva egy teljesen ingyenes PUBG-t is készít, amely PUBG Lite néven indul majd. A játékosok elsősorban a grafika terén számíthatnak “visszaesésre”, ez ugyanis nem lesz olyan szép. Cserébe viszont nem is foglal annyit a HDD-n, illetve a már említett ingyenesség szintúgy a csomag része.

A kiadó azt is megosztotta, hogy a különleges játékverziót a thaiföldi felhasználók közt tesztelték, de már van annyira kész, hogy október 10-én bárki kipróbálja: ez az időpont egyben a játék nyílt bétája is. Talán ennél is jobb hír, hogy a magyar játékosok is bekerültek a válogatásba. A futtatáshoz szükséges launcher már elérhető. Ugyanitt a játék használatához szükséges hardverkövetelmény is böngészhető.

