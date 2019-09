Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9c61306-dd62-4b48-874c-ed598ab51281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentségtörés vagy sem, ezt a Chevrolet nem egy V8-as erőforrás segítette hozzá a hatalmas végsebességhez.","shortLead":"Szentségtörés vagy sem, ezt a Chevrolet nem egy V8-as erőforrás segítette hozzá a hatalmas végsebességhez.","id":"20190927_uj_rekord_338_kmhval_szaguldott_egy_elektromos_corvette__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c61306-dd62-4b48-874c-ed598ab51281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2727e7b3-73b1-47b3-9669-da3b1b0372dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_uj_rekord_338_kmhval_szaguldott_egy_elektromos_corvette__video","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:41","title":"Új rekord: 338 km/h-val száguldott egy elektromos Corvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben elevenednek meg. A fiatal most a holdra szállás 50. évfordulójához (és az űrutazáshoz) kapcsolódva készített újabb fotósorozatot.","shortLead":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben...","id":"20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce2929-b379-4018-94da-b6d34e7c472d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:03","title":"A legós fotózás mesterét most a holdra szállás ihlette meg – döbbenetes képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c9b246-88ae-43a2-b914-de2260251293","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két ország is nemzeti tragédiaként élte meg 25 éve a Tallinnból Stockholmba tartó Estonia komp katasztrófáját. Békeidőben, európai vizeken a legsúlyosabb hajóbaleset okairól ma sem tudni semmi biztosat.","shortLead":"Két ország is nemzeti tragédiaként élte meg 25 éve a Tallinnból Stockholmba tartó Estonia komp katasztrófáját...","id":"20190928_25_eve_tortent_Estonia_komp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c9b246-88ae-43a2-b914-de2260251293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88533b53-43dc-4af1-9ab3-14b9b0af72b5","keywords":null,"link":"/360/20190928_25_eve_tortent_Estonia_komp","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:00","title":"25 éve történt a legsúlyosabb európai hajóbaleset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2700c1c5-4339-40e9-a7ad-571f0edefd29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dunaszerdahelyi FC DAC csütörtökön mutatta be az új kabaláját, a Mangalacinak elnevezett mangalicát, pénteken azonban már híre-hamva sem volt a sertésnek: a klub minden hivatalos felületéről eltüntette.","shortLead":"A dunaszerdahelyi FC DAC csütörtökön mutatta be az új kabaláját, a Mangalacinak elnevezett mangalicát, pénteken azonban...","id":"20190927_mangalaci_kabala_fc_dac_dunaszerdahely_szurkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2700c1c5-4339-40e9-a7ad-571f0edefd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a75e6e4-dd87-4916-ac4f-417a7405d91e","keywords":null,"link":"/elet/20190927_mangalaci_kabala_fc_dac_dunaszerdahely_szurkolok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:23","title":"Egy napot élt Mangalaci, a DAC új kabalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ütközés után mindkét jármű az árokba hajtott.","shortLead":"Az ütközés után mindkét jármű az árokba hajtott.","id":"20190928_Kisbusz_es_szemelygepkocsi_utkozott_ossze_az_M3as_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad57f4f-0ac5-44c7-b2c3-c09e9a4fc4a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Kisbusz_es_szemelygepkocsi_utkozott_ossze_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:46","title":"Kisbusz és személygépkocsi ütközött össze az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy volt csecsen katonát ölt meg Berlinben egy férfi, aki mögött profi hátország biztosította a szükséges dokumentumokat, majd, miután elfogták, törölték az adatbázisokból. A bérgyilkos keresztül-kasul járta a schengeni rendszert.



","shortLead":"Egy volt csecsen katonát ölt meg Berlinben egy férfi, aki mögött profi hátország biztosította a szükséges...","id":"20190928_Velhetoen_orosz_allami_hatterrel_segitett_ferfi_gyilkolt_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65957ef-ca7a-4906-a64f-95c92695fff2","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Velhetoen_orosz_allami_hatterrel_segitett_ferfi_gyilkolt_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:28","title":"Vélhetően orosz állami háttérrel segített férfi gyilkolt Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány álláspontja szerint a kémkedés államellenes bűntett, és ezért nem tekinthető semmisnek, még ha ellenzéki megfontolásból is történt.



","shortLead":"A kormány álláspontja szerint a kémkedés államellenes bűntett, és ezért nem tekinthető semmisnek, még ha ellenzéki...","id":"20190927_Nem_varhatnak_karpotlast_vagy_rehabilitaciot_a_kormanytol_a_mult_rendszerben_a_NATOnak_kemkedo_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd4f88b-8fc4-4268-9dae-e8a5b7df4d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Nem_varhatnak_karpotlast_vagy_rehabilitaciot_a_kormanytol_a_mult_rendszerben_a_NATOnak_kemkedo_magyarok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:48","title":"Nem várhatnak kárpótlást vagy rehabilitációt a kormánytól a múlt rendszerben a NATO-nak kémkedő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fdb5f1-3251-4021-ab1e-7032af260be1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ketten egész életükre szóló, súlyos mozgásszervi fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedtek.","shortLead":"Ketten egész életükre szóló, súlyos mozgásszervi fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedtek.","id":"20190927_170nel_szallt_el_a_kanyarban_egy_tarsasag_a_sofornek_jogositvanya_sem_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fdb5f1-3251-4021-ab1e-7032af260be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79387d7-eccc-41f4-8b7e-be554957a5b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_170nel_szallt_el_a_kanyarban_egy_tarsasag_a_sofornek_jogositvanya_sem_volt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:13","title":"170-nel szállt el kanyarban egy hatfős társaság, a sofőrnek jogosítványa sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]