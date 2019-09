Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190926_Radar_360_Trocsanyi_bukasa_es_Karacsony_hangfelvetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ca48d9-8689-44ac-8b41-c4ce94e9ed3a","keywords":null,"link":"/360/20190926_Radar_360_Trocsanyi_bukasa_es_Karacsony_hangfelvetele","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:30","title":"Radar 360: Trócsányi bukása és Karácsony hangfelvétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tőle szokatlan vehemenciával támadta Jávor Gulyás Gergelyt is. A klímaváltozásra kell koncentrálni, véli.","shortLead":"Tőle szokatlan vehemenciával támadta Jávor Gulyás Gergelyt is. A klímaváltozásra kell koncentrálni, véli.","id":"20190927_Javor_Benedek_Szrjatok_le_a_gulyasgergelyeket_menjetek_tuntetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcef463-b6aa-48c5-ad41-b6a759c21b42","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Javor_Benedek_Szrjatok_le_a_gulyasgergelyeket_menjetek_tuntetni","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:21","title":"Jávor Benedek: Egy percünk sincs idiótákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi a helyzet a görög szigeteken rekedt menekültek ezreivel, és mi az akadálya annak, hogy a menedékkérők visszatérjenek Szíriába? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat a hvg360 hírháttér műsorából. Gergely Márton Keresztes Imrével beszélget. ","shortLead":"Mi a helyzet a görög szigeteken rekedt menekültek ezreivel, és mi az akadálya annak, hogy a menedékkérők visszatérjenek...","id":"20190926_lesze_ujabb_menekultvalsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9758d617-b81a-433e-af42-67d243c9a7d6","keywords":null,"link":"/360/20190926_lesze_ujabb_menekultvalsag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:00","title":"360 másodpercben válaszolunk: lesz-e újabb menekültválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","shortLead":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","id":"20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fa5d3d-f7ba-4ee2-941d-82ff16b1248b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:56","title":"Átverte a köztévé a DK-t, nem olvasták be a követelésüket, helyette cirkusznak nevezték akciójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még vizsgálják, mi történt.","shortLead":"Még vizsgálják, mi történt.","id":"20190928_Elutott_ket_kerekparost_egy_auto_Cegleden_az_egyikuk_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286a7cf7-b369-4604-9c87-faed30c3884b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Elutott_ket_kerekparost_egy_auto_Cegleden_az_egyikuk_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 28. 07:58","title":"Elütött két kerékpárost egy autó Cegléden, az egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","shortLead":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","id":"20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23639a1c-da59-415a-9d1e-1e2964dc88c2","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:26","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról a Drága örökösök sztárja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs, ami megállítaná a gyengülést.","shortLead":"Nincs, ami megállítaná a gyengülést.","id":"20190927_336_forint_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fc877e-d033-4d71-8a29-b6aa7852275b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_336_forint_egy_euro","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:58","title":"336 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többek között a budai és pesti rakpartokat is lezárják.","shortLead":"Többek között a budai és pesti rakpartokat is lezárják.","id":"20190926_Komoly_forgalomkorlatozasok_lesznek_a_hetvegen_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca843d-71d5-4894-b8d8-b0f9beeca077","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Komoly_forgalomkorlatozasok_lesznek_a_hetvegen_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:47","title":"Komoly forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]