Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel a jelentkező cégek nem fordultak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, kénytelen volt ezt maga megtenni.","shortLead":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel...","id":"20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eafd62-ef69-4c71-b5b7-63623bca5d07","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:45","title":"Mennyit eszik százon? Az állami radioaktívhulladék-kezelő megsemmisíttette saját közbeszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82408fd8-22d6-42cb-870e-d3dba23fe6c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelölt asszisztensei egy nyilatkozatot is kiosztottak Brüsszelben. ","shortLead":"A magyar biztosjelölt asszisztensei egy nyilatkozatot is kiosztottak Brüsszelben. ","id":"20190926_Trocsanyi_Politikusok_kezeben_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82408fd8-22d6-42cb-870e-d3dba23fe6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b27920-5047-4eab-8df7-fb18d9f1d3e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Trocsanyi_Politikusok_kezeben_vagyunk","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:44","title":"Trócsányi: „Politikusok kezében vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","shortLead":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","id":"20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23639a1c-da59-415a-9d1e-1e2964dc88c2","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:26","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról a Drága örökösök sztárja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa befogadta a hajléktalan fiát, aki egyik éjjel aztán mindent vitt.","shortLead":"Az apa befogadta a hajléktalan fiát, aki egyik éjjel aztán mindent vitt.","id":"20190927_Kifosztotta_az_alvo_apjat_egy_fiu_majd_meglepett_a_kocsijaval_hogy_meglatogassa_a_baratnojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a84a27f-2952-40c0-80c5-ce928cb01812","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Kifosztotta_az_alvo_apjat_egy_fiu_majd_meglepett_a_kocsijaval_hogy_meglatogassa_a_baratnojet","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:45","title":"Kifosztotta az alvó apját egy fiú, majd meglépett a kocsijával, hogy meglátogassa a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt kell változtatni – mondják. Egy interjúban az is kiderült, újra belevágnának.","shortLead":"Itt kell változtatni – mondják. Egy interjúban az is kiderült, újra belevágnának.","id":"20190928_A_CocaCola_plakatkampanyanak_meleg_parja_Nem_lehet_elmenekulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f4ebd-984e-4be3-94ff-68c597b7ec1a","keywords":null,"link":"/elet/20190928_A_CocaCola_plakatkampanyanak_meleg_parja_Nem_lehet_elmenekulni","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:22","title":"A Coca-Cola plakátkampányának meleg párja: Nem lehet elmenekülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c311b2-7157-4b6d-8e25-8caf83671857","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190927_Marabu_FekNyuz_Menekules_az_iskolabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c311b2-7157-4b6d-8e25-8caf83671857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d905304c-976a-4495-a6a1-0e6b81fd81e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Marabu_FekNyuz_Menekules_az_iskolabol","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:40","title":"Marabu FékNyúz: Menekülés az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó szándékára is szükség lenne.","shortLead":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó...","id":"20190926_facebook_porgetes_fuggoseg_technostressz_feszultseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727c8ff-e4dd-499a-97c3-107afb9be2d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_porgetes_fuggoseg_technostressz_feszultseg","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:03","title":"Felfedeztek valami furcsát a Facebookon: akit idegesít, az ragad ott leginkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy uniós támogatásokkal visszaélő bűnbanda pénzét foglalták le.","shortLead":"Egy uniós támogatásokkal visszaélő bűnbanda pénzét foglalták le.","id":"20190927_Hetszazmillios_vagyont_zarolt_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5311813-52e5-44ff-bfca-77662c23f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Hetszazmillios_vagyont_zarolt_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:34","title":"Hétszázmilliós vagyont zárolt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]