Kivételesen jó készülékhez juthat valaki, ha az új iPhone-ok legerősebb (és persze legdrágább) változatát, az iPhone 11 Pro Maxot választja – így összegzi új jelentését az amerikai Consumer Reports. A fogyasztóvédelmi magazin már sokadik alkalommal végzi el egy-egy új mobilkészülék sokféle jellemzőjére kiterjedő elemzését.

A lap nem köntörfalaz, tapasztalataik alapján kijelentik: az iPhone 11 Pro Max a jelenleg kapható legjobb okostelefon a piacon. Ez azért is különleges – teszik hozzá –, mert az Apple az elmúlt években rendre a Samsung mögött végzett méréseiken. A mostani csúcskészülék viszont annyira jól sikerült, hogy a harcból az Apple gyártmánya került ki győztesen.

A szakemberek dicsérik az üzemidőt, amely az iPhone 11 Pro Maxnál kivételesen hosszú: ők 40,5 órát mértek robotos tesztükkel, amely az eddigi leghosszabb akkumulátoros üzemidő a vizsgált eszközök közül. A tavalyi legjobb modell, az Xs Max csupán 29,5 órára volt képes. Néhány gyártó, köztük a Huawei közismerten jó üzemidővel szerelt telefonjait az Egyesült Államokban nem forgalmazzák, így azokat nem vizsgálták.

A kamerák szintén jó pontozást kaptak. Mint a jelentésben írják, a konkurens vállalatok termékei eddig általában jobbnak bizonyultak, ha fotókról volt szó, de az Apple idén olyan fejlesztéseket végzett (ilyen például a hármas kamerarendszer), amellyel a képalkotás terén sincs miért szégyenkeznie a Pro Maxnak. A jelentés a 11-es modellre is kitér, róla azt írják, hogy valamelyest gyengébb képeket készít, de a kamera összességében jól teljesít.

A magazin a készülékek strapabíróságát is megvizsgálta (ezt korábban az Apple is kiemelte), és igen érdekes eredményre jutottak: a 11 és 11 Pro Max modelleken még 100 eldobás után (a mobilokat kb. 80 centiméteres magasságból engedik el) is csupán karcolások mutatkoztak, a 11 Pro viszont az 50. után tönkrement: a kijelző eltört és nem reagált. A tesztet másodjára is elvégezték, és ugyanezt tapasztalták.

A jelentés a telefonok sebességét is említi, és talán ez tűnik a legérdekesebbnek. A CR szakemberei úgy találták, bár az A13 chip papíron valóban gyorsabb a tavalyi fejlesztésnél (az Xs Maxban a 12-es lapka dolgozik), a mindennapi használatban nincs sok eltérés a két processzor közt. A látható különbségek csak akkor jönnek szerintük elő, ha a szokásosnál több erőforrást igénylő feladatoknak teszik ki a készüléket. A felhasználók nagy részére ez azonban nem jellemző.

A Consumer Reports úgy összegez, hogy ha az Xs Max, Xs, vagy az olcsóbb Xr készülékkel rendelkezik valaki, tegye félre a pénzét és várjon még a váltással. Annyit ugyanis nem ugrik a felhasználói élmény, hogy a tavalyi modelleket ki kelljen dobni.

