[{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","shortLead":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","id":"20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833cb9ba-3ff5-487f-af09-5fb9783ad39c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 09. 05:21","title":"Legalább 200 ezer fős már a munkaerőhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A téma a bevándorlás. Mi más is lehetne.","shortLead":"A téma a bevándorlás. Mi más is lehetne.","id":"20191007_orban_viktor_valasztas_fidesz_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bd3389-63ab-4ea7-a2f8-67ef6f6b1205","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_orban_viktor_valasztas_fidesz_level","timestamp":"2019. október. 07. 18:35","title":"Orbán levélben kéri a lakosságot, hogy szavazzanak a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Eger csatatér, szoros verseny lehet a vasárnapi önkormányzati választáson a Fidesz és az ellenzék között. Habis László tizenhárom éve vezeti a várost, kampánya egyetlen mondat köré épül, miszerint ha nem ő nyer, semmit nem kap Eger. Kihívója, Mirkóczki Ádám azt mondja, ez egyszerű zsarolás. Lejáratás, migránsokkal riogatás, kiszivárgott hangfelvételek és Fidesz-nagyágyúk Egerben. Riport.","shortLead":"Eger csatatér, szoros verseny lehet a vasárnapi önkormányzati választáson a Fidesz és az ellenzék között. Habis László...","id":"20191009_A_varos_ahol_a_Fidesznek_be_kell_vetni_a_neheztuzerseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624377ef-63af-4d65-835a-ca0ec516dcb4","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_varos_ahol_a_Fidesznek_be_kell_vetni_a_neheztuzerseget","timestamp":"2019. október. 09. 13:00","title":"A város, ahol a Fidesznek be kell vetnie a nehéztüzérséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet múlt héten korrupciós botrányként tálalt a kormánymédia. A Transparency International feljelentést tett az ügyben kiszivárgott felvételek miatt, szerintük nem kizárt, hogy a felvételek manipuláltak, de ha igaz, ami elhangzik, az számos bűncselekmény gyanúját felveti. A kispestieket is megkérdeztük arról, mit hallottak a hangfelvételről.","shortLead":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet...","id":"20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b7a9c8-12a8-42b6-9f13-8148f669e572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 20:00","title":"\"Az nagyon furcsa, hogy Gajda Péter nem ismeri meg a saját beosztottját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac67224f-c494-4fb3-85a5-968dbd04ac58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akkor egy klasszikus nyaralós fotó jelent meg a győri polgármesterről.","shortLead":"Akkor egy klasszikus nyaralós fotó jelent meg a győri polgármesterről.","id":"20191009_Borkai_Zsolt_igy_kapcsolodott_ki_ket_es_fel_eve_a_Maldivszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac67224f-c494-4fb3-85a5-968dbd04ac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c14922-bc3d-45f5-af08-e06fdbdf4281","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Borkai_Zsolt_igy_kapcsolodott_ki_ket_es_fel_eve_a_Maldivszigeteken","timestamp":"2019. október. 09. 10:20","title":"Borkai Zsolt így kapcsolódott ki két és fél éve a Maldív-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester videóján szereplő nő uniós pénzt kapott, kiosztották az orvosi Nobel-díjakat, szarvas a fodrászatban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A győri polgármester videóján szereplő nő uniós pénzt kapott, kiosztották az orvosi Nobel-díjakat, szarvas...","id":"20191007_Radar_360_Egymasra_mutogatnak_az_illetekesek_a_sertespestis_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e7f56-bf81-453a-8b88-93df0b78c673","keywords":null,"link":"/360/20191007_Radar_360_Egymasra_mutogatnak_az_illetekesek_a_sertespestis_ugyeben","timestamp":"2019. október. 07. 17:30","title":"Radar 360: Borkai beismerő vallomása után sem lép vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","shortLead":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","id":"20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0676e-b106-438d-999c-423ad3e62d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","timestamp":"2019. október. 08. 17:29","title":"Két nőt és két gyereket ütött el egy autó Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f404b62b-e334-4fb1-9221-41672f6ba9a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hely vezetése közölte, mindent megtesznek, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. ","shortLead":"A hely vezetése közölte, mindent megtesznek, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. ","id":"20191009_Borszine_miatt_nem_engedtek_be_egy_ferfit_egy_Kiraly_utcai_klubba_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f404b62b-e334-4fb1-9221-41672f6ba9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ff87c1-aeb5-4238-b628-78df7203009c","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Borszine_miatt_nem_engedtek_be_egy_ferfit_egy_Kiraly_utcai_klubba_a_hetvegen","timestamp":"2019. október. 09. 10:56","title":"Bőrszíne miatt nem engedtek be egy férfit egy Király utcai klubba a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]