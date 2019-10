Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73355711-005c-4299-a009-e6efba42b2cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legdrágább luxustelefont sikerült összeraknia a Caviarnak az iPhone 11 Pro Max módosításával.","shortLead":"Az eddigi legdrágább luxustelefont sikerült összeraknia a Caviarnak az iPhone 11 Pro Max módosításával.","id":"20191010_iphone_11_pro_max_caviar_luxustelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73355711-005c-4299-a009-e6efba42b2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace7b48f-7ad1-4073-a0cc-bb777b4f3bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_iphone_11_pro_max_caviar_luxustelefon","timestamp":"2019. október. 10. 12:03","title":"Drágállja az új iPhone-okat? Most készült egy 9,3 millió forintos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Biztossá vált, hogy Magyarországon kezelhetik az izomsorvadásos kisfiút, de előbb alkalmasnak kell nyilvánítani a kezelésre.","shortLead":"Biztossá vált, hogy Magyarországon kezelhetik az izomsorvadásos kisfiút, de előbb alkalmasnak kell nyilvánítani...","id":"20191009_Nemsoka_eldol_megkaphatjae_Zente_a_gyogyszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3377e3-939d-4a71-a8bd-d7747c3f108a","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Nemsoka_eldol_megkaphatjae_Zente_a_gyogyszeret","timestamp":"2019. október. 09. 20:52","title":"Nemsoká eldől, megkaphatja-e Zente a gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50baa315-ed8a-4d73-801b-05b1d418f11b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bulinegyedben olasz pizzát, a belvárosban magyar főtt tésztákat kínál majd Gerendai Károly egy-egy érdekeltsége. Az egykori Sziget-tulaj befektetései illeszkednek az utóbbi időszakban folytatott tevékenységéhez. ","shortLead":"A bulinegyedben olasz pizzát, a belvárosban magyar főtt tésztákat kínál majd Gerendai Károly egy-egy érdekeltsége...","id":"201941_vecchi_amici_gerendai_pizzasutoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50baa315-ed8a-4d73-801b-05b1d418f11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36b78af-a3e3-4bb5-a606-b2ade49ad5c8","keywords":null,"link":"/360/201941_vecchi_amici_gerendai_pizzasutoje","timestamp":"2019. október. 10. 13:15","title":"Gasztronómiába forgatja szigetes pénzét Gerendai - pizzázót és nudlizót is nyit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd9bc1e-7fa0-44b4-b6ef-4fd986b785e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrültség, hogy egy másik bolygóra költözünk, ha egy napon már nem lehet a Földön élni – így vélekedik a fizikai Nobel-díjat kapott Michel Mayor. A svájci asztrofizikus szerint fontosabb, hogy vigyázzunk a Földre, mert még mindig abszolút élhető.","shortLead":"Őrültség, hogy egy másik bolygóra költözünk, ha egy napon már nem lehet a Földön élni – így vélekedik a fizikai...","id":"20191010_exobolygo_fold_michel_mayor_asztrofizikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd9bc1e-7fa0-44b4-b6ef-4fd986b785e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c610deae-82ec-4a6b-946c-d426ef612d31","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_exobolygo_fold_michel_mayor_asztrofizikus","timestamp":"2019. október. 10. 19:33","title":"\"Egy dolgot biztosra vehetünk: nem fogunk másik bolygóra költözni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9a1358-2c2c-4599-b25b-8f389d601a93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka közzétett pár hivatalos skiccet arról, hogy milyen lesz a legnépszerűbb autójuk nyolcadik generációja.","shortLead":"A német márka közzétett pár hivatalos skiccet arról, hogy milyen lesz a legnépszerűbb autójuk nyolcadik generációja.","id":"20191010_Meg_egy_utolso_izelito_az_uj_Volkswagen_Golfrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd9a1358-2c2c-4599-b25b-8f389d601a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7593b68b-32c5-4f6c-848c-f50c428d0d23","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Meg_egy_utolso_izelito_az_uj_Volkswagen_Golfrol","timestamp":"2019. október. 10. 14:11","title":"A Volkswagen megmutatta, milyen lesz az új Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","shortLead":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","id":"20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2552e6-3916-4ec4-a5b2-5366e1b89b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","timestamp":"2019. október. 11. 14:16","title":"A szuperállampapír elbújhat a nyugdíjpénztárak teljesítménye mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0be172b-24ab-4cc1-8787-e3bc27bed944","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Békülnének a szaúdiak és a jemeni hutik, miközben az önállósodó déliek új frontot nyitottak a polgárháborúban, s lassan kibogozhatatlan, ki is az ellenség. A szaúdi–emírségi szövetség bomlása az Irán elleni koalíciót is gyengíti.","shortLead":"Békülnének a szaúdiak és a jemeni hutik, miközben az önállósodó déliek új frontot nyitottak a polgárháborúban, s lassan...","id":"201941__jemeni_kaosz__polgarhaboruk__deli_szeparatizmus__az_ellenseg_malmai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0be172b-24ab-4cc1-8787-e3bc27bed944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91818f0d-7de7-4fe5-ac5d-7f22251aaf59","keywords":null,"link":"/360/201941__jemeni_kaosz__polgarhaboruk__deli_szeparatizmus__az_ellenseg_malmai","timestamp":"2019. október. 11. 14:00","title":"Jemenben már senki nem tudja, ki kivel van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951597ae-f43e-4182-9c47-366ac4b50cf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megváltott jegyek érvényesek. Az új időpont május 28.","shortLead":"A megváltott jegyek érvényesek. Az új időpont május 28.","id":"20191010_November_helyett_majusban_jon_Lara_Fabian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=951597ae-f43e-4182-9c47-366ac4b50cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23340c9e-836b-4a72-aaca-16204e8fe9e1","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_November_helyett_majusban_jon_Lara_Fabian","timestamp":"2019. október. 10. 10:53","title":"November helyett májusban jön Lara Fabian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]