[{"available":true,"c_guid":"b39c619a-4934-428f-a53f-538265c3c3c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az OECD jelentése szerint a túlsúly három évvel rövidíti le a várható élettartamot.","shortLead":"Az OECD jelentése szerint a túlsúly három évvel rövidíti le a várható élettartamot.","id":"20191010_Emberek_tizmillioi_halhatnak_meg_elhizas_miatt_az_elkovetkezendo_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39c619a-4934-428f-a53f-538265c3c3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1072dbdb-11d9-4f55-af9f-9c4d78a7efd6","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Emberek_tizmillioi_halhatnak_meg_elhizas_miatt_az_elkovetkezendo_evekben","timestamp":"2019. október. 10. 16:43","title":"Emberek tízmilliói halhatnak meg elhízás miatt a következő években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idén még csak a tervezésre írják ki a pályázatot. ","shortLead":"Az idén még csak a tervezésre írják ki a pályázatot. ","id":"20191011_Uj_utasterminalt_terveznek_be_a_debreceni_repterhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dfa81f-3686-4869-b304-f5b82a9a91be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Uj_utasterminalt_terveznek_be_a_debreceni_repterhez","timestamp":"2019. október. 11. 15:09","title":"Új utasterminált terveznek be a debreceni reptérhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel szerző kapta az irodalmi Nobel-díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel...","id":"20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92295765-8d77-44d1-8fb1-8dd2a7dfd074","keywords":null,"link":"/360/20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","timestamp":"2019. október. 10. 17:30","title":"Radar 360: bíróság elé kerülhet a menekültéheztetés, bukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","shortLead":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","id":"20191010_gajda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa246883-114c-4f1d-b3e3-dd5c48940592","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_gajda","timestamp":"2019. október. 10. 08:42","title":"Gajda: Távoznia kell Lacknernek, ha bizonyíthatóan ő van a felvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee8ec62-1721-41a8-8b76-8a71f923c7f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken kezdődött az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) konferenciája Bangkokban, ahol az összegyűlt szakemberek a legígéretesebb új fejlesztésekkel foglalkoznak. Itt mutatják be magyar kutatók orvosi szoftverüket, melynek segítségével a kezelőorvosok a daganatos betegek számára a daganatukban lévő egyedi génhibák alapján tudják személyre szabottan kiválasztani a legjobb célzott kezeléseket.","shortLead":"Pénteken kezdődött az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) konferenciája Bangkokban, ahol az összegyűlt...","id":"20191011_oncompass_medicine_realtime_oncology_treatment_calculator_onkologia_kezeles_rendszer_molekularis_diagnosztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ee8ec62-1721-41a8-8b76-8a71f923c7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9383848-dbfc-45f6-808e-84f340262d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_oncompass_medicine_realtime_oncology_treatment_calculator_onkologia_kezeles_rendszer_molekularis_diagnosztika","timestamp":"2019. október. 11. 13:03","title":"A magyar rákdiagnosztikai program, amely már 6500 ember kezelését segítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a6b4f5-d477-4f83-97fd-44b4e026c2ab","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az iskola betegít – vallotta, mondta, írta Vekerdy Tamás. Lehet olyan iskolát csinálni, ami, legalábbis kevésbé teszi ezt – vallotta, mondta, írta. És meg is mutatta.



","shortLead":"Az iskola betegít – vallotta, mondta, írta Vekerdy Tamás. Lehet olyan iskolát csinálni, ami, legalábbis kevésbé teszi...","id":"20191010_Vekerdy_pszichologia_popsztarja_es_a_kozoktatas_lelkiismerete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a6b4f5-d477-4f83-97fd-44b4e026c2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f20def5-2154-4e29-b2f9-2dc0a3f87360","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Vekerdy_pszichologia_popsztarja_es_a_kozoktatas_lelkiismerete","timestamp":"2019. október. 10. 20:00","title":"Vekerdy: a pszichológia popsztárja és a közoktatás lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gajda Péter továbbra is állítja, hogy nem ismeri fel párttársa hangját a kormánypárti sajtóban megszellőztetett felvételen, de ha azon tényleg Lackner Csaba beszél, távoznia kell a közéletből.","shortLead":"Gajda Péter továbbra is állítja, hogy nem ismeri fel párttársa hangját a kormánypárti sajtóban megszellőztetett...","id":"201941_leporoltak_akispesti_aktat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c135c0d-e43c-4ee1-b7ba-3a6c4b188f74","keywords":null,"link":"/360/201941_leporoltak_akispesti_aktat","timestamp":"2019. október. 10. 12:32","title":"Megváltozott a kispesti MSZP-s polgármester véleménye a Lackner-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","shortLead":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","id":"20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76767d63-9d30-4d7d-942f-1c8fe25cda38","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","timestamp":"2019. október. 10. 11:43","title":"Joaquin Phoenix egy második Joker-filmet is bevállalna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]