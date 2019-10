Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b4a5588-dc43-4dfc-a1a8-08295e81fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az ételcsomagot osztogató Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület egyik tagja is a balhéról, azt állítja, hogy kopaszok érkeztek az irodához, a fejükhöz pedig kamerát szorítottak.","shortLead":"Megszólalt az ételcsomagot osztogató Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület egyik tagja is a balhéról, azt állítja...","id":"20191013_Pecsi_valasztasi_balhe_Teljesen_eltero_verziokat_allatanak_az_erintett_felek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b4a5588-dc43-4dfc-a1a8-08295e81fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f8459d-2f0b-4624-a533-d02b6efbd262","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Pecsi_valasztasi_balhe_Teljesen_eltero_verziokat_allatanak_az_erintett_felek","timestamp":"2019. október. 13. 15:47","title":"Pécsi választási balhé: Teljesen eltérő verziókat állítanak az érintett felek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","shortLead":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","id":"20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bd1ba-9a6c-4204-95ab-341e792f8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","timestamp":"2019. október. 13. 07:44","title":" A Fidesz szegedi jelöltje a hvg.hu-nak: szoros verseny lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2bc782-f5d7-4d15-a180-ada950040607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap magyar önkormányzati választásokról szóló beszámolója szerint nagy lehetőséget kapott az ellenzék. ","shortLead":"A lap magyar önkormányzati választásokról szóló beszámolója szerint nagy lehetőséget kapott az ellenzék. ","id":"20191013_Bloomberg_egy_jachton_tartott_orgia_teszteli_Orbanrendszerenek_vasmarkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2bc782-f5d7-4d15-a180-ada950040607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134c6a52-7740-4afc-bb19-80561b3a5385","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Bloomberg_egy_jachton_tartott_orgia_teszteli_Orbanrendszerenek_vasmarkat","timestamp":"2019. október. 13. 08:04","title":"Bloomberg: egy jachton tartott orgia teszteli Orbán-rendszerének vasmarkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két polgármester-jelölt szinte egyszerre ment szavazni, szomszédos helyiségekben adták le a voksukat, de nem találkoztak.","shortLead":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két...","id":"20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc416-f452-4b3c-9cc3-84a28fc423e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. október. 13. 10:48","title":"Márki-Zay Péter és Grezsa István is a piacon kezdte a napot Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló, pletykaszinten keringő ügyeit. Csak kicsin múlt, hogy az erőforráshiányos ellenzék nem nyert, és ebben benne volt a jobbikos politikusok utolsó pillanatban jött szembefordulása Borkai ellenzékével és pár civil jelöltre leadott szavazat is. De a polgármester igazából már csak arra várhat, hogy mikor kapja meg a selyemzsinórt Orbán Viktortól. ","shortLead":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló...","id":"20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a9f1ba-749d-4fcd-9386-64c56e92d17f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","timestamp":"2019. október. 14. 01:03","title":"Győr, a győztesek nélküli város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon jelentették be a hírt.","shortLead":"A Facebookon jelentették be a hírt.","id":"20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191c3c5b-99eb-44e4-b71a-b775de550981","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","timestamp":"2019. október. 13. 08:52","title":"Másfél év után válik Nacsa Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe15e4-9606-44c5-bd70-e8755c7f848e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lengyel jobbközép ellenzéki szövetség Malgorzata Kidawa-Blonskát nevezte meg miniszterelnök-jelöltként a vasárnapi választásra, aki neves politikai család leszármazottja.","shortLead":"A lengyel jobbközép ellenzéki szövetség Malgorzata Kidawa-Blonskát nevezte meg miniszterelnök-jelöltként a vasárnapi...","id":"201941_malgorzata_kidawablonska_lengyel_kormanyfojelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=babe15e4-9606-44c5-bd70-e8755c7f848e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1680c70-232f-4ec4-ad6f-6c36ee61cd8d","keywords":null,"link":"/360/201941_malgorzata_kidawablonska_lengyel_kormanyfojelolt","timestamp":"2019. október. 12. 17:00","title":"A lengyel kormányfőjelölt, akinek már a dédnagyapja is miniszterelnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","shortLead":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","id":"20191012_otos_lotto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3390eeb6-e78e-45ba-91a0-943c50ee7605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_otos_lotto","timestamp":"2019. október. 12. 20:28","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, lehet készülni a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]