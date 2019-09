A 26 központi bank között található az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed és a Bank of England is. A londoni Financial Times információi szerint széles körűek az aggodalmak, hogy a Facebook saját pénzeként bemutatott libra veszélyt jelent a globális pénzügyi stabilitásra.

Az EU és az unió több tagországa is komoly félelmeket fogalmazott meg. Franciaország és Németország nyilvánosan is bírálta a közösségi portált a Libra-projektje miatt, mert úgy vélik, az új digitális pénz aláássa az EU-tagállamok szuverenitását is.

A Facebook kriptopénzét a tervek szerint 2020-ban vezetnék be. A Libra Association alapítói között olyan pénzügyi és technológiai óriásokat találunk, mint az eBay, a MasterCard, a PayPal, a Spotify, az Uber, a Visa és a Vodafone.

