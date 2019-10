Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191014_Brody_Janos_dalban_ertekelte_a_valasztasokat_Lesz_meg_Magyar_Koztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e72d668-4e11-47c4-90ab-1c41f0343414","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Brody_Janos_dalban_ertekelte_a_valasztasokat_Lesz_meg_Magyar_Koztarsasag","timestamp":"2019. október. 14. 14:20","title":"„Lesz még Magyar Köztársaság” - Bródy János dalban értékelte a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","shortLead":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","id":"20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33c80e5-4e58-449d-9711-b702c03a389f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","timestamp":"2019. október. 14. 07:19","title":"Tarlós soha, Demszky csak kétszer szerzett több szavazatot, mint Karácsony most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b8fb5e-28b4-4cfd-9a7e-6fb14ae5ace4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hárman kapták megosztva a díjat. ","shortLead":"Hárman kapták megosztva a díjat. ","id":"20191014_A_szegenyseggel_foglalkozo_kozgazdaszok_kaptak_az_idei_Nobeldijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89b8fb5e-28b4-4cfd-9a7e-6fb14ae5ace4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e876a39-0f9a-43a6-805a-120aefda1079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_A_szegenyseggel_foglalkozo_kozgazdaszok_kaptak_az_idei_Nobeldijat","timestamp":"2019. október. 14. 11:58","title":"A szegénységgel foglalkozó közgazdászok kapták az idei Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki szabályosan kapott ingatlant, annak nincs félnivalója – mondta Váradiné Naszályi Márta, aki több mint húszévnyi fideszes regnálás után veszi át Budavár polgármesteri székét. A hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogyan közösködik majd a kormányzati negyeddel, és tart-e attól, hogy már javában darálnak az iratmegsemmisítők. Az új, ellenzéki polgármester felszámolná a szegényebbek kiszorítását a Várból, amely szerinte nem lehet „elit kerület”.","shortLead":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki...","id":"20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4277d-fda0-4f63-998d-50a8dba19ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 15. 07:10","title":"\"Változás kell, nem Bayer Zsolt-rendelet\" – mi lesz most a Vár mutyiszagú bérlakásaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa45d3c9-7586-46a8-b5d3-33d7c6a155ec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két évszázad könyveinek és újságcikkeinek a nyelvezetét elemezte egy nemzetközi kutatócsoport és az előző századfordulót, a 1920-as, valamint a 2000-es éveket találta az elmúlt 200 év legboldogabb korszakának.","shortLead":"Két évszázad könyveinek és újságcikkeinek a nyelvezetét elemezte egy nemzetközi kutatócsoport és az előző...","id":"20191015_Ket_evszazad_alatt_csak_haromszor_voltunk_igazan_boldogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa45d3c9-7586-46a8-b5d3-33d7c6a155ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253034f1-1c10-4fd5-b698-40785175215f","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Ket_evszazad_alatt_csak_haromszor_voltunk_igazan_boldogok","timestamp":"2019. október. 15. 11:22","title":"Két évszázad alatt csak háromszor voltunk igazán boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó, aki a kormánypártok saját képére faragott választási rendszerében is hallatni tudta a hangját, és amely így a vasárnap legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó...","id":"20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cd1547-fe86-40aa-aa8b-03fff0cc232b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 06:30","title":"Magyarország népe nem Orbán Viktor népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c5a8cd-3605-48c2-b957-51705a34a9e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Borkai Zsolt mellett elsősorban Karácsony Gergely mozgatta meg a digitális népművészeket, de az önkormányzati választás kapcsán közzétett mémek főszereplője természetesen Orbán Viktor is.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett elsősorban Karácsony Gergely mozgatta meg a digitális népművészeket, de az önkormányzati választás...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_memek_fopolgarmester_valasztas_borkai_zsolt_karacsony_gergely_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11c5a8cd-3605-48c2-b957-51705a34a9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5068b831-eeb7-4996-95f8-3edf84d37473","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_memek_fopolgarmester_valasztas_borkai_zsolt_karacsony_gergely_orban_viktor","timestamp":"2019. október. 14. 07:43","title":"Felpörgette a mémgyárat a választási eredmény, özönlenek a képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milliárdok elköltéséről döntöttek.","shortLead":"Milliárdok elköltéséről döntöttek.","id":"20191015_BMWgyar_meg_a_valasztasok_elott_hoztak_par_fontos_dontest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4265ea-9a80-464d-a11e-874b11577586","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_BMWgyar_meg_a_valasztasok_elott_hoztak_par_fontos_dontest","timestamp":"2019. október. 15. 14:41","title":"Debreceni BMW-gyár: még a választások előtt hoztak pár fontos döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]