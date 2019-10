Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","shortLead":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","id":"20191016_Kinai_RollsRoyce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b3ad74-831d-4cb7-aeb1-7bc4c57d4f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Kinai_RollsRoyce","timestamp":"2019. október. 16. 09:55","title":"Nem a szokásos koppintás lenne a kínai Rolls-Royce ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f185539-da69-4075-aa67-d0748732897a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Decembertől vetítik a mozikban a Poligamyt és a Coming Outot jegyző Orosz Dénes legújabb romantikus komédiáját. A Tenki Réka, Mészáros Béla és Básti Juli főszereplésével érkező Seveled című film első előzetese most érkezett. ","shortLead":"Decembertől vetítik a mozikban a Poligamyt és a Coming Outot jegyző Orosz Dénes legújabb romantikus komédiáját. A Tenki...","id":"20191015_Terhes_exsztriptiztancosnot_alakit_Tenki_Reka_az_uj_magyar_romkomban__elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f185539-da69-4075-aa67-d0748732897a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484c1118-f22a-49c8-9f92-2a663eac923a","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Terhes_exsztriptiztancosnot_alakit_Tenki_Reka_az_uj_magyar_romkomban__elozetes","timestamp":"2019. október. 15. 12:31","title":"Terhes exsztriptíztáncosnőt alakít Tenki Réka az új magyar romkomban – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 31 éves Ava Karabatic le akarja győzni a jövő évi elnökválasztáson az 51 éves Kolinda Grabar-Kitarovicot. ","shortLead":"A 31 éves Ava Karabatic le akarja győzni a jövő évi elnökválasztáson az 51 éves Kolinda Grabar-Kitarovicot. ","id":"20191015_horvatorszag_elnokvalasztas_ana_karabatic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcc2856-cfff-4c28-aa0b-1b20c8f7db40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_horvatorszag_elnokvalasztas_ana_karabatic","timestamp":"2019. október. 15. 14:03","title":"Fű és prostitúció: érdekes programmal jön a Playboy-modell a horvát elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google frissítette térképes szolgáltatását, a korábbinál sokkal pontosabb lett a hangos navigáció.","shortLead":"A Google frissítette térképes szolgáltatását, a korábbinál sokkal pontosabb lett a hangos navigáció.","id":"20191015_google_terkep_frissites_navigacio_hangutasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1841d0-265d-4629-b9aa-5c4f5e84df50","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_google_terkep_frissites_navigacio_hangutasitas","timestamp":"2019. október. 15. 08:03","title":"Új funkció jött a Google Térképbe, jól jön majd legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az unió soros elnökségét betöltő Finnország kedden bemutatott javaslata tovább csökkenti a fejlesztési pénzeken belül a kohézióra szánt összeget is.","shortLead":"Az unió soros elnökségét betöltő Finnország kedden bemutatott javaslata tovább csökkenti a fejlesztési pénzeken belül...","id":"20191015_varga_judit_unios_koltsegvetes_finn_elnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5b1888-15e1-417e-9943-e359857a8c81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_varga_judit_unios_koltsegvetes_finn_elnokseg","timestamp":"2019. október. 15. 21:06","title":"Varga Judit: Elfogadhatatlan az uniós költségvetés tervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újraválasztott polgármestert sajtóhírek szerint Kövér László és Kubatov Gábor – Orbán Viktor miniszterelnök kérésére – Budapestre rendelte.","shortLead":"Az újraválasztott polgármestert sajtóhírek szerint Kövér László és Kubatov Gábor – Orbán Viktor miniszterelnök kérésére...","id":"20191014_borkai_zsolt_fidesz_gyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfd886b-e078-4890-b43a-7948d219dcb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_borkai_zsolt_fidesz_gyor","timestamp":"2019. október. 14. 18:22","title":"Borkai kedden jelentheti be, hogy kilép a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab9c03d-3d3b-495a-bd05-8cfeb668473f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ritkán látható élőlényt sikerült megörökítenie a Nautilus felfedezőhajó kutatóinak, miután a tengerfenére merültek egy távirányítású robottal.","shortLead":"Újabb ritkán látható élőlényt sikerült megörökítenie a Nautilus felfedezőhajó kutatóinak, miután a tengerfenére...","id":"20191016_deepstaria_meduza_nautilus_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab9c03d-3d3b-495a-bd05-8cfeb668473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c36be1-f4bb-4182-9cc8-28019a9a35b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_deepstaria_meduza_nautilus_video","timestamp":"2019. október. 16. 12:03","title":"Különleges medúzát vettek filmre a tenger mélyén, egyből elkezdett vadászni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokért küzd a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ.","shortLead":"Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokért küzd a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ.","id":"20191016_Kezdemenyezes_indult_az_onkormanyzati_sajtoszabadsag_visszaallitasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdc394c-386c-4933-b1fd-930c97cb7ae5","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Kezdemenyezes_indult_az_onkormanyzati_sajtoszabadsag_visszaallitasaert","timestamp":"2019. október. 16. 12:10","title":" Így állítanák vissza a sajtószabadságot vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]