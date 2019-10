Az ipar számára a 3D-nyomtatás egyértelműen az új generációs gyártási technológiát jelenti. Az új generációs nyomtatóberendezések segítségével nemcsak kevesebb alapanyagból, a korábbinál jóval környezetbarátabb módon lehet előállítani egy terméket, de az arra fordított gyártási idő is drasztikusan csökkenhet. A technológiát ma már számos területen alkalmazzák: készítettek már vele hajtóművet rakétához, sisakot a pápa testőreinek, de még egy vadonatúj szívet is. Most az amerikai Maine-i Egyetem kutatói álltak elő egy újdonsággal, amely egyszerre három Guinness-rekordot is megdöntött.

A szakemberek a világ legnagyobb 3D nyomtatóját építették meg, amivel sikerült elkészíteniük a világ eddigi legnagyobb, 3D-nyomtatással előállított hajóját. A 7,62 méter hosszú jármű mintegy 2267 kilogrammot nyom, ami egyúttal azt is jelenti, hogy eddig ez a legnagyobb "szilárd test", amit sikerült kinyomtatni. Az egyetem szerint azonban még ennél is nagyobb tárgyakat tudnának vele előállítani. Az adatok szerint, ha arra lenne szükség, egy 30,48 méter hosszú, 6,7 méter széles és 3 méter magas eszköz is kinyomtatható vele. Ha maximális sebességre kapcsolják, 226,8 kg-ot állít elő óránként.

A projekt igazi különlegessége, hogy a 3Dirigo névre keresztelt hajót alig három nap alatt állították elő. A hagyományos gyártási módszerekkel ez hónapokba, de jó esetben is hetekbe telt volna.

A nyomtató kifejlesztése összesen 20 millió dollárba került, ám a jövőben ez a gyártási költség egész biztosan alacsonyabb lesz majd. Főleg, ha végül a 3D nyomtatót is 3D-nyomtatással állítják elő.

Ha érdeklik a 3D-nyomtatással kapcsolatos újdonságok, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.