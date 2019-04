Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt, ki nem lesz alkalmas tanárnak, mondják szakértők, ezért változás jöhet ebben a rendszerben, írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt...","id":"20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce835e-4baa-47c9-8441-26d8e2d6d1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","timestamp":"2019. április. 15. 06:03","title":"Több sebből vérzik a pedagógus alkalmassági vizsgálat, változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség szerint azért szigorítanak, mert csak \"becsületes magyar családoknak\" szánják a lehetőséget.","shortLead":"A Miniszterelnökség szerint azért szigorítanak, mert csak \"becsületes magyar családoknak\" szánják a lehetőséget.","id":"20190414_Kizarnak_a_kozmunkasokat_is_a_falusi_CSOKbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcad3559-91ba-431e-904d-b8125ee1ed3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Kizarnak_a_kozmunkasokat_is_a_falusi_CSOKbol","timestamp":"2019. április. 14. 17:22","title":"Kizárnák a közmunkások nagy részét is a falusi CSOK-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","shortLead":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","id":"20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75a1bbd-2481-4f3d-bb10-156b29e269b9","keywords":null,"link":"/sport/20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","timestamp":"2019. április. 14. 15:20","title":"40 hónap börtönt kapott a barátnőjét vasrúddal verő angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre Szaúd-Arábiában rendezik a hagyományos januári terepraliversenyt.","shortLead":"Jövőre Szaúd-Arábiában rendezik a hagyományos januári terepraliversenyt.","id":"20190415_dakar_rali_tereprali_autosport_szaud_arabia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20ee7e-f448-49e3-b909-4fe02e126f5c","keywords":null,"link":"/sport/20190415_dakar_rali_tereprali_autosport_szaud_arabia","timestamp":"2019. április. 15. 16:11","title":"Elköltözik Dél-Amerikából a Dakar-rali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77a7b1-95be-4616-8857-cddbdacd38ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"300 millió forintot adott a kormány arra, hogy a nem épp ideális, de legalább védett magyarországi terepeken via ferratákat építsenek.","shortLead":"300 millió forintot adott a kormány arra, hogy a nem épp ideális, de legalább védett magyarországi terepeken via...","id":"20190414_Szazmilliokbol_alakitana_kalandpakka_vedett_teruleteket_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c77a7b1-95be-4616-8857-cddbdacd38ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bf7e9a-8156-451a-809f-150ff610e2a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Szazmilliokbol_alakitana_kalandpakka_vedett_teruleteket_a_kormany","timestamp":"2019. április. 14. 21:53","title":"Sziklamászó pályát akar a Gellért-hegyre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint a svéd miniszterelnök \"közismerten bevándorláspárti politikus\". ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a svéd miniszterelnök \"közismerten bevándorláspárti politikus\". ","id":"20190415_Bevandorlaspartizassal_vagott_vissza_Szijjarto_a_sved_miniszterelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf54392-1424-4058-b366-9a7cb13d1180","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Bevandorlaspartizassal_vagott_vissza_Szijjarto_a_sved_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. április. 15. 11:56","title":"Bevándorláspártizással vágott vissza Szijjártó a svéd miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott vizuális effekteknek köszönhetünk.","shortLead":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott...","id":"20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952afc9d-dbd2-4ab6-98d4-64ec40e84a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","timestamp":"2019. április. 15. 11:33","title":"Videó: Így készültek a Trónok harca sárkányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]