[{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs nemzetbiztonsági kockázat a paksi bővítésről szóló szerződés jelentős részében, ezért kiadhatják azokat – döntött a bíróság. Lesznek azonban részletek, ahol meg kell ismételni az elsőfokú eljárást.","shortLead":"Nincs nemzetbiztonsági kockázat a paksi bővítésről szóló szerződés jelentős részében, ezért kiadhatják azokat – döntött...","id":"20190208_Dontott_a_birosag_a_paksi_szerzodes_reszleteinek_nagyjabol_90_szazalekat_nyilvanossagra_hozhatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b078fcd-376c-4fb3-9bb6-11e9f238cb37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Dontott_a_birosag_a_paksi_szerzodes_reszleteinek_nagyjabol_90_szazalekat_nyilvanossagra_hozhatjak","timestamp":"2019. február. 08. 14:12","title":"Döntött a bíróság: a paksi szerződés részleteinek nagyjából 90 százalékát nyilvánosságra hozhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b97a7-8b37-4cd9-8cb1-e70c7d34a1e6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hihetetlenül széles az érzelmek palettája, és egyénenként változó, ki, hogyan éli meg az érzelmeket. Noha létezésünk alapélményei, nehéz megfogni őket. ","shortLead":"Hihetetlenül széles az érzelmek palettája, és egyénenként változó, ki, hogyan éli meg az érzelmeket. Noha létezésünk...","id":"20190207_Itt_az_a_sok_minden_amit_meg_csak_nem_is_sejtunk_a_sajat_erzeseinkrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552b97a7-8b37-4cd9-8cb1-e70c7d34a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5d5323-4a5e-4326-a96b-d91d69dba565","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190207_Itt_az_a_sok_minden_amit_meg_csak_nem_is_sejtunk_a_sajat_erzeseinkrol","timestamp":"2019. február. 07. 12:15","title":"Itt az a sok minden, amit még csak nem is sejtünk a saját érzéseinkről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hertha hazai pályán hosszabbításban alulmaradt a Bayern Münchennel szemben a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjében.\r

","shortLead":"A Hertha hazai pályán hosszabbításban alulmaradt a Bayern Münchennel szemben a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjében.\r

","id":"20190207_hosszabbitasban_harcolta_ki_a_tovabbjutast_a_bayern_dardaiekkal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009c65a5-3b44-4bcd-8cd3-90d1ebbe22f8","keywords":null,"link":"/sport/20190207_hosszabbitasban_harcolta_ki_a_tovabbjutast_a_bayern_dardaiekkal_szemben","timestamp":"2019. február. 07. 06:57","title":"Hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a Bayern Dárdaiékkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a992ef7-3c42-4c0d-b761-88c0e7b024da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kabrióság, a fehér fényezés és az aranyszegélyes 24 hüvelykes kerekek, valahogy nagyon nincsenek összhangban.","shortLead":"A kabrióság, a fehér fényezés és az aranyszegélyes 24 hüvelykes kerekek, valahogy nagyon nincsenek összhangban.","id":"20190205_bmw_8_as_forgiato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a992ef7-3c42-4c0d-b761-88c0e7b024da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de3296f-1b5f-4417-a85e-832774a702ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_bmw_8_as_forgiato","timestamp":"2019. február. 06. 18:40","title":"Sikerült megcsinálni az eddig legrondább vadonatúj 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"10-15 fok körül lesz napközben. ","shortLead":"10-15 fok körül lesz napközben. ","id":"20190207_A_hetvegen_is_marad_a_jo_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f750cf7c-8ab9-4aeb-8e9d-6a6809433319","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_hetvegen_is_marad_a_jo_ido","timestamp":"2019. február. 07. 14:40","title":"A hétvégén is marad a jó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze Isztambulban. ","shortLead":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze...","id":"20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a000bd-a83b-494f-9ea3-8ef9174417de","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 07. 12:17","title":"Még mindig találnak túlélőket az összeomlott isztambuli ház romjai között – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden a következő időszakon, a vízgyűjtőkön bekövetkező időjárástól függ, és attól, milyen gyorsan olvad el a hó.","shortLead":"Minden a következő időszakon, a vízgyűjtőkön bekövetkező időjárástól függ, és attól, milyen gyorsan olvad el a hó.","id":"20190208_A_szakemberek_szerint_sok_mulik_azon_lesze_arviz_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83fb69-980d-482b-a46b-d76675f92af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_A_szakemberek_szerint_sok_mulik_azon_lesze_arviz_iden","timestamp":"2019. február. 08. 13:14","title":"A szakemberek szerint még nem biztos, hogy nem lesz idén árvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0e2b-8f91-49b8-b487-2050071c411f","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Isten, halál, elmúlás, gyerekkor – mélyen személyes szólólemezzel jelentkezett Lovasi András, aki generációja állapotáról is beszámol a Tűzijáték délben különös, minimalista hangszerelésű dalaiban. A lemezt a hvg.hu-n hallgathatják meg először.","shortLead":"Isten, halál, elmúlás, gyerekkor – mélyen személyes szólólemezzel jelentkezett Lovasi András, aki generációja...","id":"20190207_A_lelkemben_a_popzene_meghalt__Lovasilemezpremier_a_hvghun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0e2b-8f91-49b8-b487-2050071c411f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b669b6-c945-427a-960d-c3a0719d1538","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_A_lelkemben_a_popzene_meghalt__Lovasilemezpremier_a_hvghun","timestamp":"2019. február. 07. 11:00","title":"„A lelkemben a popzene meghalt” – Lovasi András-lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]