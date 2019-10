Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa63d4f9-b219-4c06-a07a-6ee86c48d969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen mondja el, mit gondol a választási eredményekről. ","shortLead":"A miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen mondja el, mit gondol a választási eredményekről. ","id":"20191016_balatonalmadi_orban_viktor_fidesz_kdnp_kihelyezett_frakcioules_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa63d4f9-b219-4c06-a07a-6ee86c48d969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066f3750-2474-4115-8d37-ed63423b2686","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_balatonalmadi_orban_viktor_fidesz_kdnp_kihelyezett_frakcioules_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 08:27","title":"Orbán Balatonalmádiban értékel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbf3527-4bdc-4777-9623-65e3c48be333","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehéz megmondani, melyik az idén meghalt Ieoh Ming Pei főműve, mert sok alkotása kiérdemelné ezt a címet. ","shortLead":"Nehéz megmondani, melyik az idén meghalt Ieoh Ming Pei főműve, mert sok alkotása kiérdemelné ezt a címet. ","id":"201921_tervezte_i_m_pei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dbf3527-4bdc-4777-9623-65e3c48be333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33e6c0-4999-43ac-b4d2-a622bc68fe4e","keywords":null,"link":"/360/201921_tervezte_i_m_pei","timestamp":"2019. október. 16. 13:15","title":"A világhírű építészt sátánizmussal is vádolták, mégis mindenki vele akart terveztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5976f9-a664-4adf-ab57-4b4c692a2e42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megnövelt teljesítményű újdonság rövidebb és szélesebb lett az elődjénél, és e közben némileg csökkent a tömege, illetve a fogyasztása.","shortLead":"A megnövelt teljesítményű újdonság rövidebb és szélesebb lett az elődjénél, és e közben némileg csökkent a tömege...","id":"20191017_megerkezett_a_teljesen_uj_toyota_yaris_hibrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5976f9-a664-4adf-ab57-4b4c692a2e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe8b6f6-1e3b-452e-98a9-4a4e447a0846","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_megerkezett_a_teljesen_uj_toyota_yaris_hibrid","timestamp":"2019. október. 17. 11:21","title":"Megérkezett a teljesen új Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokért küzd a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ.","shortLead":"Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokért küzd a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ.","id":"20191016_Kezdemenyezes_indult_az_onkormanyzati_sajtoszabadsag_visszaallitasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdc394c-386c-4933-b1fd-930c97cb7ae5","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Kezdemenyezes_indult_az_onkormanyzati_sajtoszabadsag_visszaallitasaert","timestamp":"2019. október. 16. 12:10","title":" Így állítanák vissza a sajtószabadságot vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d11ba1f-c3db-4b62-a8b3-bc09d9bc7696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a töltőpont tökéletesen illik a környezetébe, és sokkal több egy egyszerű szürke doboznál.","shortLead":"Ez a töltőpont tökéletesen illik a környezetébe, és sokkal több egy egyszerű szürke doboznál.","id":"20191017_a_nap_fotoi_a_legstilusosabb_hazai_villanyautotoltohely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d11ba1f-c3db-4b62-a8b3-bc09d9bc7696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2ec153-50ba-434a-9a46-15a5572cd12b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_a_nap_fotoi_a_legstilusosabb_hazai_villanyautotoltohely","timestamp":"2019. október. 17. 06:41","title":"A nap fotói: a legstílusosabb hazai villanyautó-töltőhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09690162-f564-4675-b493-fda29a34a03d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs már sok hátra és elkészülnek a NASA vadonatúj űrruhái, melyeket először a Holdra való visszatéréskor használnak majd az asztronauták.","shortLead":"Nincs már sok hátra és elkészülnek a NASA vadonatúj űrruhái, melyeket először a Holdra való visszatéréskor használnak...","id":"20191016_nasa_urruha_mars_hold_artemis_misszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09690162-f564-4675-b493-fda29a34a03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbfa852-3f8c-4c82-925c-5b448acefffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_nasa_urruha_mars_hold_artemis_misszio","timestamp":"2019. október. 16. 09:46","title":"Megmutatta a NASA, milyen ruhákban dolgoznak majd az űrhajósai a Holdon és a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","shortLead":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","id":"20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82e0818-5c23-4882-80a4-be5e1a9c1493","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","timestamp":"2019. október. 17. 11:25","title":"Karácsony átvette hivatalát, és rögtön díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszerűen nem tud javulni a statisztika, bármit is csinál a hatóság. ","shortLead":"Egyszerűen nem tud javulni a statisztika, bármit is csinál a hatóság. ","id":"20191017_Ujfent_megbuktak_a_magyar_cegek_ketharmaduk_csal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e495f1af-526c-47d9-a104-9b7fa8ca41c8","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Ujfent_megbuktak_a_magyar_cegek_ketharmaduk_csal","timestamp":"2019. október. 17. 13:40","title":"Újfent megbuktak a magyar cégek: kétharmaduk csal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]