Ez az egyetlen ábra megmutatja, mekkora bajban van a Föld

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állami iskolákban kötelező e-Kréta rendszernél sokkal jobb érteléseket gyűjtött össze az e-Szivacs nevű app, ami egy 18 esztendős fiatal munkája.","shortLead":"Az állami iskolákban kötelező e-Kréta rendszernél sokkal jobb érteléseket gyűjtött össze az e-Szivacs nevű app, ami...","id":"20190925_kreta_rendszer_e_naplo_e_kreta_e_szivacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757da48f-213e-4cd8-a164-8458356a4ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_kreta_rendszer_e_naplo_e_kreta_e_szivacs","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:10","title":"Jobb alkalmazást fejlesztett egy 18 éves diák a hivatalos iskolai e-naplónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","shortLead":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","id":"20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e00b32-350c-4991-9fc2-4a3887fe12e9","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:23","title":"Győzelemmel kezdte az Eb-selejtezőit a magyar női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Mengyi Roland volt kormánypárti képviselőt, aki fideszes Voldemortként is ismert.","shortLead":"Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Mengyi Roland volt kormánypárti képviselőt...","id":"20190925_Negy_ev_letoltendot_kapott_Mengyi_Roland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c750e5f-a0d9-4037-98fc-7db56463be37","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Negy_ev_letoltendot_kapott_Mengyi_Roland","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:12","title":"Négy év letöltendő börtönt kapott a volt fideszes Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8d8f39-868e-4c17-8bd4-b937a1bc0e75","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"A digitális fényképezőgépek és a webkamerák kora lejárt, már mindent az okostelefonok apparátusával intézünk. De a fotók és videók már nemcsak nézegetésre valók, hanem az egészségünk monitorozására, az autó- vagy lakáskárok gyors bejelentésére, a tudatos táplálkozásra való nevelésre, illetve az otthonunk felügyeletére is használhatók.","shortLead":"A digitális fényképezőgépek és a webkamerák kora lejárt, már mindent az okostelefonok apparátusával intézünk. De...","id":"generali_20190923_5_dolog_amit_a_telefonja_kamerajaval_is_elintezhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e8d8f39-868e-4c17-8bd4-b937a1bc0e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41718103-13f6-4608-b5a6-604c7f3c46e1","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190923_5_dolog_amit_a_telefonja_kamerajaval_is_elintezhet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:30","title":"5 dolog, amit a telefonja kamerájával is elintézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi légkörhöz, a közérzethez kapcsolódik, ezek pedig meghatározó kapcsolatban vannak a fluktuációval is. Nemcsak a vállalatok ismerték fel, mennyi pénzt takaríthatnak meg a dolgozók megtartásával, hanem innovatív vállalkozások is épültek a probléma kezelésére.","shortLead":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi...","id":"20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc8e82e-09dc-4a61-a5f1-9ef3070f93d1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:15","title":"Fizetnének is, csak hogy jó helyen dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31574ea-46f6-40cb-9430-d254cc332fce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Centiken múlt, hogy a zebrán óvatosan átkelő gyereket elüsse a busz.","shortLead":"Centiken múlt, hogy a zebrán óvatosan átkelő gyereket elüsse a busz.","id":"20190925_Vizsgalat_indult_a_Kobanyan_majdnem_gyereket_gazolo_buszos_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31574ea-46f6-40cb-9430-d254cc332fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91902b7d-3fd5-4e3f-8f45-d870e12b9e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Vizsgalat_indult_a_Kobanyan_majdnem_gyereket_gazolo_buszos_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:41","title":"Vizsgálat indult a Kőbányán majdnem gyereket gázoló buszos ügyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","shortLead":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","id":"20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d951dc-5842-4c90-8943-0fd7e4e03d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:47","title":"Csányihoz vándorolt a Budai Egészségközpont épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","shortLead":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","id":"20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e5e44-d79f-4069-b07d-41f296f530c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:22","title":"Hiába bukott meg Salvini, még mindig őt támogatja menekültügyben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]