[{"available":true,"c_guid":"7d87799d-126f-45aa-bd89-79d62a4ed9e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple közzétette első statisztikáit az iOS 13 adaptációjáról. Nem született túl nagy meglepetés: az iPhone-osok rákattantak a szoftverre, azzal együtt, hogy többen hibák sorába futnak bele.","shortLead":"Az Apple közzétette első statisztikáit az iOS 13 adaptációjáról. Nem született túl nagy meglepetés: az iPhone-osok...","id":"20191018_apple_ios_13_frissites_reszesedes_ipad_os","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d87799d-126f-45aa-bd89-79d62a4ed9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910c49f-1904-4538-9ec0-8417b8e7ab2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_apple_ios_13_frissites_reszesedes_ipad_os","timestamp":"2019. október. 18. 13:03","title":"Nagyon rákattantak az iPhone-osok az új szoftverre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság megszüntetése után megbízott kormányhivatalok.","shortLead":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság...","id":"20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfed0c3-56f2-4b8b-b707-5dd0a3fddf2a","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","timestamp":"2019. október. 18. 16:01","title":"Mi van, ha szállítás közben összetörik a neten rendelt terméket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan haladnak a szavazatok újraszámlálásával Győrben. Vagy a hétvégén, vagy hétfőre lesz csak meg az eredmény. Eddig nem lett nagy eltérés a korábbiakhoz képest, ami azt jelenti, Borkai Zsolt, ma már független polgármester marad a város vezetője.","shortLead":"Lassan haladnak a szavazatok újraszámlálásával Győrben. Vagy a hétvégén, vagy hétfőre lesz csak meg az eredmény. Eddig...","id":"20191018_Elkepzelheto_hogy_csak_hetfon_lesz_vegredmenye_a_gyori_ujraszamlalasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd838895-da00-45b0-b54f-e239f4038e66","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Elkepzelheto_hogy_csak_hetfon_lesz_vegredmenye_a_gyori_ujraszamlalasnak","timestamp":"2019. október. 18. 15:14","title":"Elképzelhető, hogy csak hétfőn lesz végeredménye a győri újraszámlálásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","shortLead":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","id":"20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fe43ff-9664-4de1-a964-60e6f125ad00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","timestamp":"2019. október. 17. 09:12","title":"Változott a nyugdíjprémiumra jogosultak köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. ","shortLead":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta...","id":"20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f0fa2-0cf1-4e1f-af04-0fb481b33e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","timestamp":"2019. október. 17. 11:22","title":"Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00aa7b16-e5ad-4783-87b5-0f410e83dcee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mehet a sikítás suliba menet. ","shortLead":"Mehet a sikítás suliba menet. ","id":"20191018_Hyundai_driftbusz__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00aa7b16-e5ad-4783-87b5-0f410e83dcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdd1099-1bed-4b1f-adf7-578930c8c97b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Hyundai_driftbusz__video","timestamp":"2019. október. 18. 09:42","title":"Őrült driftbuszt építettek a gyáriak egy unalmas Hyundaiból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4c7f0-bc71-4616-941f-657c6c3e6be3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Törökország elleni szankciókkal fenyegetett arra az esetre, ha nem lesz sikeres a Mike Pence alelnök vezette amerikai küldöttségnek az északkelet-szíriai török beavatkozással kapcsolatos tárgyalása Ankarában.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Törökország elleni szankciókkal fenyegetett arra az esetre, ha nem lesz sikeres a Mike...","id":"20191016_Trump_szankciokkal_fenyegetett_ha_nem_lesz_sikeres_az_amerikai_alelnok_ankarai_targyalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4c7f0-bc71-4616-941f-657c6c3e6be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073f238-246f-4054-a4db-8c1f85be4c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Trump_szankciokkal_fenyegetett_ha_nem_lesz_sikeres_az_amerikai_alelnok_ankarai_targyalasa","timestamp":"2019. október. 16. 21:56","title":"Trump szankciókkal fenyegetett, ha nem lesz sikeres az amerikai alelnök ankarai tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elítélte a katalóniai tüntetéseken történt erőszakcselekményeket Quim Torra katalán elnök.","shortLead":"Elítélte a katalóniai tüntetéseken történt erőszakcselekményeket Quim Torra katalán elnök.","id":"20191017_katalonia_quim_torra_tuntetesek_katalan_fuggetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c13a7a-d0d4-4655-b45b-7bfc25d75784","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_katalonia_quim_torra_tuntetesek_katalan_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 17. 05:34","title":"Katalán elnök: Azonnal véget kell vetni az erőszaknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]