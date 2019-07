Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci elemzések. A Belvárosban már 2 millió forint is lehet az újépítésű ingatlanok négyzetméterára, és a fővárosi átlag is közelíti a milliót. Egy válság esetén rengeteg képzetlen munkás kerülhet az utcára. ","shortLead":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci...","id":"20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adffccbe-602e-4f34-8e28-394eecb19e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","timestamp":"2019. július. 20. 14:36","title":"Ingatlanpiac: szétszakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe351dc-d372-4025-b928-3d70e5de57a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot mutatja? Ennek járt utána a BBC néhány ismert ember képe alapján.","shortLead":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot...","id":"20190722_faceapp_oregito_alkalmazas_kepmanipulacio_sztarok_kepei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffe351dc-d372-4025-b928-3d70e5de57a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8563e-5d91-44c4-b6b5-b837cf66b0d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_faceapp_oregito_alkalmazas_kepmanipulacio_sztarok_kepei","timestamp":"2019. július. 22. 09:03","title":"Fotók Attenborough-tól Schwarzeneggerig: mennyire pontosan öregít a FaceApp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","shortLead":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","id":"20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb172bc-d873-4b83-a4bd-19c42f073bc2","keywords":null,"link":"/sport/20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","timestamp":"2019. július. 20. 19:38","title":"Tenisz: Balázs Attila életében először döntős egy ATP-tornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-33 fok lesz, északkeleten, keleten fordulhat elő futó zápor. ","shortLead":"28-33 fok lesz, északkeleten, keleten fordulhat elő futó zápor. ","id":"20190722_Ma_is_csak_kicsit_merseklodik_a_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448d403-5178-4b07-a33f-c9281915a29d","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Ma_is_csak_kicsit_merseklodik_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 22. 05:25","title":"Ma is csak kicsit mérséklődik a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 27 éves szíriai férfi után indítottak hajtóvadászatot az olasz fővárosban.","shortLead":"Egy 27 éves szíriai férfi után indítottak hajtóvadászatot az olasz fővárosban.","id":"20190720_Nagyon_komoly_terrorkeszultseg_van_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd9ad3a-955e-4da9-8f2e-08712768ea6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Nagyon_komoly_terrorkeszultseg_van_Romaban","timestamp":"2019. július. 20. 11:49","title":"Komoly terrorkészültséget váltott ki egy telefonbeszélgetés Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b18ac45-15fa-4991-b67b-a78b0be3b1a5","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"elet","description":"Az emberiség egyik óriási bravúrja a világtörténelem hatalmas gaztettével kapcsolódik össze: ötven éve a holdra szállás magába olvasztotta a náci Németország történetének egy részét. ","shortLead":"Az emberiség egyik óriási bravúrja a világtörténelem hatalmas gaztettével kapcsolódik össze: ötven éve a holdra szállás...","id":"201929__holdra_szallas_69__gemkapocs_hadmuvelet__rombolasi_vagy__nagy_durranas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b18ac45-15fa-4991-b67b-a78b0be3b1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be3625e-6bb1-499d-803c-240e028acb6f","keywords":null,"link":"/elet/201929__holdra_szallas_69__gemkapocs_hadmuvelet__rombolasi_vagy__nagy_durranas","timestamp":"2019. július. 20. 17:30","title":"Nem dicsekedtek vele az amerikaiak, de náci tudósok nélkül nem mentek volna a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ff8ef-b87c-4b49-9f80-c057374cb22b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kardválogatott 45-44-re kikapott a döntőben a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.","shortLead":"A magyar férfi kardválogatott 45-44-re kikapott a döntőben a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.","id":"20190721_kardvalogatott_vivo_vb_ezusterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ff8ef-b87c-4b49-9f80-c057374cb22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0340ea4-60e2-44d9-a380-346fb2f30538","keywords":null,"link":"/sport/20190721_kardvalogatott_vivo_vb_ezusterem","timestamp":"2019. július. 21. 20:14","title":"Drámai végjáték után ezüstérmes a magyar kardválogatott a budapesti vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késely Ajna és Kapás Boglárka bejutott a 400 méter gyors vasárnapi fináléjába, döntős a 4x100-as férfi gyorsváltó is. ","shortLead":"Késely Ajna és Kapás Boglárka bejutott a 400 méter gyors vasárnapi fináléjába, döntős a 4x100-as férfi gyorsváltó is. ","id":"20190721_Szenzacios_idovel_nyitott_Hosszu_Katinka_a_vizes_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cef1978-f165-4ebb-be7a-98f7641d5898","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Szenzacios_idovel_nyitott_Hosszu_Katinka_a_vizes_vbn","timestamp":"2019. július. 21. 09:58","title":"Szenzációs idővel nyitott Hosszú Katinka a vizes vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]