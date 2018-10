Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","shortLead":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","id":"20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df8771e-14cc-4ef9-9424-e82f2d30382d","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. október. 05. 17:27","title":"Fellökte egy kiselefánt Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nagy örömmel és szívünkben hálával tudatjuk, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott idejét betölti. Ezzel jelenlegi működésünket befejezzük, a három alapító közvetlen vezetésével és az önkéntes csapattal végzett központi szervezés véget ér és ilyen keretek között nem szervezünk több Felház alkalmat” – szól a Felház közleménye.\r

\r

","shortLead":"„Nagy örömmel és szívünkben hálával tudatjuk, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott idejét...","id":"20181006_Bezar_a_Felhaz_de_legjobb_resz_meg_hatra_van_irjak_Orban_Gasparek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87242464-7fb4-4dab-90b4-a1fa88c95dc2","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Bezar_a_Felhaz_de_legjobb_resz_meg_hatra_van_irjak_Orban_Gasparek","timestamp":"2018. október. 06. 15:52","title":"Bezár a Felház, de legjobb rész még hátra van -írják Orbán Gáspárék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","shortLead":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","id":"20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4942a3e2-947a-4c85-a2cc-c94379e34492","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","timestamp":"2018. október. 05. 14:05","title":"Annyira hatékony volt a kormány ukrajnai kampánya, hogy a Hankookhoz ukrán tolmács kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe9c506-99ed-4ca3-9e2b-ea6ce7a5d3f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Handball-planet.com magyar forrásokra hivatkozva azt írja, új szövetségi kapitányt keres a Magyar Kézilabda-szövetség a férfiválogatott élére, és talán már meg is találta Xavi Sabaté személyében. A portál szerint tehát eldőlt, hogy a Telekom Veszprém után az MKSZ is kiadja az útját Ljubomir Vranjesnek. ","shortLead":"A Handball-planet.com magyar forrásokra hivatkozva azt írja, új szövetségi kapitányt keres a Magyar Kézilabda-szövetség...","id":"20181005_ljubomir_vranjes_xavi_sabate_telekom_veszprem_kezilabda_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe9c506-99ed-4ca3-9e2b-ea6ce7a5d3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893d73d0-76ee-4061-8220-0334969acd0d","keywords":null,"link":"/sport/20181005_ljubomir_vranjes_xavi_sabate_telekom_veszprem_kezilabda_valogatott","timestamp":"2018. október. 05. 11:17","title":"Régi ismerős válthatja Vranjest a kézilabda-válogatott kispadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vendéget egyenesen a kórházba kellett vinni a KitKatClubból.","shortLead":"Egy vendéget egyenesen a kórházba kellett vinni a KitKatClubból.","id":"20181005_Veszelyes_bakterium_miatt_kellett_bezarni_egy_berlini_szexklubot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce6538-169b-42c7-a6da-2f6a030ab7d5","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Veszelyes_bakterium_miatt_kellett_bezarni_egy_berlini_szexklubot","timestamp":"2018. október. 05. 10:36","title":"Veszélyes fertőzés miatt kellett bezárni egy berlini szexklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Károly nem valaki helyére jön, harmadikként az egészségügyi fejlesztésekért felel.","shortLead":"Fábián Károly nem valaki helyére jön, harmadikként az egészségügyi fejlesztésekért felel.","id":"20181005_Orban_uj_helyettes_allamtitkart_tett_az_egeszsegugy_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90e94d6-7152-4724-a91e-04b3d329b926","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Orban_uj_helyettes_allamtitkart_tett_az_egeszsegugy_elere","timestamp":"2018. október. 05. 10:30","title":"Orbán új helyettes államtitkárt tett az egészségügy élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606","c_author":"Szabó Yvette","category":"hetilap.fokuszban","description":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre garantált, hogy a projekt profitot hoz neki. A HVG címlapsztorija.","shortLead":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre...","id":"201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fcd609-720a-46fe-bae3-511b060b6a07","keywords":null,"link":"/hetilap.fokuszban/201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","timestamp":"2018. október. 06. 07:00","title":"Minden porszemet eltakarítanak az Orbánnnal meccset néző török milliárdos beruházása elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"Nem világos, milyen divatipari marketingstratégiát épít az Orbán Ráhelhez kötődő Magyar Divat- és Designipari Ügynökség, mindenesetre Londonban már ez képviselte Magyarországot.","shortLead":"Nem világos, milyen divatipari marketingstratégiát épít az Orbán Ráhelhez kötődő Magyar Divat- és Designipari...","id":"201840__nemzeti_dizajn__orban_rahel__2rule__ez_adivat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e89089-c5cb-42c1-8bbf-f300316de5a2","keywords":null,"link":"/kkv/201840__nemzeti_dizajn__orban_rahel__2rule__ez_adivat","timestamp":"2018. október. 06. 12:30","title":"Van, akinek a divat mondja meg, hogy ki is ő, a divatnak meg Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]