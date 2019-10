Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak. Szakértőket kérdeztünk, ők nyugtatnak: pánikolni azért nem kell.","shortLead":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak...","id":"20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea10546-4358-4443-8f15-a5b9e3f7aee5","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","timestamp":"2019. október. 19. 14:00","title":"Most akkor tényleg ne együnk müzlit meg teljes kiőrlésű kenyeret a fuzárium miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal...","id":"20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87af3ca8-11a6-4cdd-8cf8-aab67b63acd3","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 20. 17:16","title":"Száraz, napos idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","shortLead":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","id":"20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d2252-eeb8-4dd3-9337-ea1282dd8ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 21. 12:12","title":"A Zeneakadémián tart beszédet Orbán Viktor október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b24aecb-9907-4ac8-aa7d-11518f5baf3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét egy tanulságos videó az utakról. ","shortLead":"Ismét egy tanulságos videó az utakról. ","id":"20191021_Video_a_lathatatlan_lovasok_a_korfogalomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b24aecb-9907-4ac8-aa7d-11518f5baf3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad66e040-15f5-48f3-a618-d850d5aea600","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Video_a_lathatatlan_lovasok_a_korfogalomban","timestamp":"2019. október. 21. 09:06","title":"Nem látja? Pedig ott van három láthatatlan lovas a körforgalomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tűnik úgy, hogy megállítaná a keleti települések elnéptelenedését.","shortLead":"Nem tűnik úgy, hogy megállítaná a keleti települések elnéptelenedését.","id":"20191019_Masfel_ezren_vettek_eddig_igenybe_a_falusi_csokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414520b3-8fff-4f79-b356-a7e61d5fda6e","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Masfel_ezren_vettek_eddig_igenybe_a_falusi_csokot","timestamp":"2019. október. 19. 19:40","title":"Másfél ezren vették eddig igénybe a falusi csokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell adni ehhez a statisztikai adathoz? Esetleg a légszennyezettség függvényében kellene átcsoportosítani a rendőröket?","shortLead":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell...","id":"20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce323cf-6c5a-452b-ac90-1d6b1b6af2ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Bizarr összefügges lehet a légszennyezettség és a gyilkosságok száma között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összességében több mint húszmilliárd forinttal ugrott meg a tárca költségvetése.","shortLead":"Összességében több mint húszmilliárd forinttal ugrott meg a tárca költségvetése.","id":"20191019_Majdnem_otmilliard_forint_jutalmat_fizetett_ki_tavaly_a_Miniszterelnokseg_terven_felul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe63184-c7d8-4c57-9879-2161626f87e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Majdnem_otmilliard_forint_jutalmat_fizetett_ki_tavaly_a_Miniszterelnokseg_terven_felul","timestamp":"2019. október. 19. 19:28","title":"Majdnem ötmilliárd forint jutalmat fizetett ki tavaly a Miniszterelnökség terven felül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23487de-3b44-40ad-a07c-dd8cbd603681","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyolcra nőtt vasárnap a chilei fővárosban kitört zavargások halálos áldozatainak száma, a hatóságok az ország több régiójára és városára kiterjesztették a rendkívüli állapotot","shortLead":"Nyolcra nőtt vasárnap a chilei fővárosban kitört zavargások halálos áldozatainak száma, a hatóságok az ország több...","id":"20191021_Mar_nyolc_halalos_aldozata_van_a_chilei_zavargasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23487de-3b44-40ad-a07c-dd8cbd603681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6673e-6edf-4b2c-b5cf-32a82e241568","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Mar_nyolc_halalos_aldozata_van_a_chilei_zavargasoknak","timestamp":"2019. október. 21. 05:13","title":"Már nyolc halálos áldozata van a chilei zavargásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]