[{"available":true,"c_guid":"dba63a6c-9567-43de-8f5e-a88cc293d6c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok autógyártótól eltérően a japán cég továbbra is gőzerővel a dízelmotorok fejlesztésén fáradozik.","shortLead":"Sok autógyártótól eltérően a japán cég továbbra is gőzerővel a dízelmotorok fejlesztésén fáradozik.","id":"20191022_nem_halott_a_dizel__velekedik_a_meglepetessel_keszulo_mazda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba63a6c-9567-43de-8f5e-a88cc293d6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43beb950-1c67-46e2-8ca8-9da8de571fb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_nem_halott_a_dizel__velekedik_a_meglepetessel_keszulo_mazda","timestamp":"2019. október. 22. 15:21","title":"Nem halott a dízel – vélekedik a meglepetéssel készülő Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Biogen és az Eisai gyógyszere lehet az első, amely sokkal hatékonyabban képes kezelni az Alzheimer tüneteit. A kutatók már elkezdték beszerezni az engedélyeket, hogy a készítmény forgalomba kerülhessen.","shortLead":"A Biogen és az Eisai gyógyszere lehet az első, amely sokkal hatékonyabban képes kezelni az Alzheimer tüneteit...","id":"20191024_alzheimer_kezelese_gyogyszer_biogen_reszveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955bb941-35b3-4946-bfbc-7299ac098612","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_alzheimer_kezelese_gyogyszer_biogen_reszveny","timestamp":"2019. október. 24. 09:33","title":"Megvan az ellenszer? Óriási áttörést értek el egy Alzheimer-gyógyszernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a magyar kéz által megrajzolt autó remekül kombinálja egymással az elképesztő menetdinamikát és a praktikus használatot.","shortLead":"Ez a magyar kéz által megrajzolt autó remekül kombinálja egymással az elképesztő menetdinamikát és a praktikus...","id":"20191022_mit_szolna_egy_ilyen_625_loeros_kombi_bmw_m8hoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76faeaa-69cc-40c3-80c7-e143fcbf56ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_mit_szolna_egy_ilyen_625_loeros_kombi_bmw_m8hoz","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Mit szólna egy ilyen 625 lóerős kombi BMW M8-hoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez kutatásában a HackerOne, amely szerint a hibavadász programok igenis kifizetődők.","shortLead":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez...","id":"20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11a2ed3-a00b-4ef0-9d1a-e1955bf64687","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","timestamp":"2019. október. 24. 11:33","title":"Néha nagyon is megéri fizetni a hackereknek, és most már azt is tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efdb347-c84f-4d1e-898e-9d8135405f1f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve ezen a napon kiáltotta ki Szűrös Mátyás a Magyar Köztársaságot. A rendszerváltás fontos mérföldköve ez. Kinyitottuk a HVG ezt feldolgozó, harminc évvel ezelőtti számát.","shortLead":"Harminc éve ezen a napon kiáltotta ki Szűrös Mátyás a Magyar Köztársaságot. A rendszerváltás fontos mérföldköve ez...","id":"20191023_A_kozepesen_eros_koztarsasag_szuletese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2efdb347-c84f-4d1e-898e-9d8135405f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eb2f9c-1d41-438d-a7b0-712c016a7bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_A_kozepesen_eros_koztarsasag_szuletese","timestamp":"2019. október. 23. 11:00","title":"Éppen 30 éve született meg a „közepesen erős köztársaság” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","shortLead":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","id":"20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8f028-7288-4ab0-826a-79f3b1c0b631","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 23. 09:47","title":"A szerb elnök szerint Borkai nagyon rátermett ember, Budapestet pedig nem vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára fejeznek be, így akkortól fizikai lehetőség lesz arra, hogy Magyarország cseppfolyósított földgázt vásároljon Katartól. A horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra.","shortLead":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára...","id":"20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07116a4e-c7b4-4240-803e-9e33ceffa56e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Szijjártó: 2021 januárjától érkezhet katari földgáz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e546bff-4018-4f13-ac70-fee0aa45919b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon át szenvedett a szája körüli furcsa fájdalomtól egy szingapúri férfi, amikor kiderült: a nyelvén lévő ízlelőbimbók teljesen felszívódtak. Az orvosok a B12-vitamin hiányával magyarázzák a furcsa esetet.","shortLead":"Hónapokon át szenvedett a szája körüli furcsa fájdalomtól egy szingapúri férfi, amikor kiderült: a nyelvén lévő...","id":"20191022_nyelv_izlelobimbok_b12_vitamin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e546bff-4018-4f13-ac70-fee0aa45919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fde0c9-a857-4cbd-a71b-bc4f1f3b6563","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_nyelv_izlelobimbok_b12_vitamin","timestamp":"2019. október. 22. 15:03","title":"Drasztikus vitaminhiány miatt tűntek el az ízlelőbimbók egy férfi nyelvéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]