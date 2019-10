Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Mohács új polgármestere, a posztért egyedüliként induló Csorbai Ferenc (MSZP) azt szeretné, ha a pénteken megalakult képviselő-testület minden tagja együttműködne vele a következő fél évben. Pávkovics Gábor, a Fidesz-KDNP képviselője azt mondta, a jogszabály alapján hat hónap múlva szeretnék feloszlatni a testületet új helyhatósági választás kiírása érdekében, addig pedig arra törekszenek, hogy biztosítsák a város működőképességét. ","shortLead":" Mohács új polgármestere, a posztért egyedüliként induló Csorbai Ferenc (MSZP) azt szeretné, ha a pénteken megalakult...","id":"20191025_fidesz_mohacs_onkormanyzati_valasztas_szeko_jozsef_csorbai_ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2eeb6e-4abe-499b-92f0-a5b4862e7ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_fidesz_mohacs_onkormanyzati_valasztas_szeko_jozsef_csorbai_ferenc","timestamp":"2019. október. 25. 17:47","title":"A Fidesz új választás kiírását szeretné Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feeccb1-ae06-48a1-832e-8a9c62e22d21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nick Vujicic látogatásáról korábban fotót közölt a miniszterelnök, most videó is van.","shortLead":"Nick Vujicic látogatásáról korábban fotót közölt a miniszterelnök, most videó is van.","id":"20191026_Video_Orban_Viktor_megolelte_a_vegtagok_nelkuli_motivacios_trenert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1feeccb1-ae06-48a1-832e-8a9c62e22d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af51d71-860b-48e8-806c-d936d2f8a27d","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Video_Orban_Viktor_megolelte_a_vegtagok_nelkuli_motivacios_trenert","timestamp":"2019. október. 26. 08:36","title":"Orbán megölelte a végtag nélküli motivációs trénert, majd elmondta, mi a munkája lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","shortLead":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","id":"20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab58f678-3915-45b3-b3f2-ecc53c82ff7d","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","timestamp":"2019. október. 26. 12:41","title":"Drogcsempész macskát fogtak el egy orosz börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már nem lesz.","shortLead":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már...","id":"20191024_borkai__magyar_z__mob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fad2ed-75fd-432c-bcc2-8e6109ecb719","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_borkai__magyar_z__mob","timestamp":"2019. október. 24. 14:59","title":"Megerősítette a MOB: Borkai már nem tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","shortLead":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","id":"20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc27007d-6c12-4ece-9f97-5244a9da99bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","timestamp":"2019. október. 25. 16:14","title":"Már nem is annyira ritkák a ritka betegségek, 300 millióan szenvednek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gondozási kötelezettség elmulasztása miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Gondozási kötelezettség elmulasztása miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20191024_Valaszolt_is_a_halott_anyja_neveben_a_szomszedoknak_a_holttestel_ket_evig_egyutt_elo_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0811e739-4ec6-48f1-b334-0070c31bc775","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Valaszolt_is_a_halott_anyja_neveben_a_szomszedoknak_a_holttestel_ket_evig_egyutt_elo_no","timestamp":"2019. október. 24. 19:43","title":"Általános iskolai matektanár az évekig a halott anyjával élő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"157 tőből állt a gazdaság.","shortLead":"157 tőből állt a gazdaság.","id":"20191025_Profi_marihuanaultetvenyt_talaltak_Bagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab9005a-056e-4c6b-926a-a2beb0a53e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Profi_marihuanaultetvenyt_talaltak_Bagon","timestamp":"2019. október. 25. 08:01","title":"Profi marihuánaültetvényt találtak Bagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f664e542-6ef3-435b-8ddb-d7bdf1eda193","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Polics József csupán 118 szavazattal szerzett többet október 13-án, mint ellenzéki kihívója, Ferenczy Tamás. November 10-én ismét szavazhat 1200 választópolgár.","shortLead":"A fideszes Polics József csupán 118 szavazattal szerzett többet október 13-án, mint ellenzéki kihívója, Ferenczy Tamás...","id":"20191025_Komlo_egyik_szavazokoreben_megismetlik_a_valasztast_ismet_nyilt_a_kuzdelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f664e542-6ef3-435b-8ddb-d7bdf1eda193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1976c8c2-2409-4616-8ca6-598ed0dd4ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Komlo_egyik_szavazokoreben_megismetlik_a_valasztast_ismet_nyilt_a_kuzdelem","timestamp":"2019. október. 25. 18:47","title":"Komló egyik szavazókörében megismétlik a választást, ismét nyílt a küzdelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]