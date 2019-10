Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Türingia tartományban vasárnap tartott helyi törvényhozási (Landtag-) választáson a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések szerint.","shortLead":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi...","id":"20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600461ac-ebb4-49cd-b8ad-11f9ed421abd","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","timestamp":"2019. október. 27. 19:30","title":"Német tartományi választás: posztkommunisták az elsők, az AfD a második","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","shortLead":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","id":"20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d836d-e4ef-4c47-87e7-283ee9909bee","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","timestamp":"2019. október. 27. 09:10","title":"Kerékpárosok, figyelem: mára leáll a teljes közbringarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e0d76e-a378-48aa-8f4f-674d96155853","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamisítatlan orosz versenytechnikát kínálnak eladásra, már csak be kell járatni a gépet. ","shortLead":"Hamisítatlan orosz versenytechnikát kínálnak eladásra, már csak be kell járatni a gépet. ","id":"20191027_87_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_pecsi_lada_vfts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e0d76e-a378-48aa-8f4f-674d96155853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473f8a5a-440b-416a-9b39-6ba8cbd5a58b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_87_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_pecsi_lada_vfts","timestamp":"2019. október. 27. 06:41","title":"8,7 millió forintért várja új gazdáját ez a pécsi Lada VFTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015e834b-d66b-4e2b-9adc-8f86949e6e74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van rá esély!","shortLead":"Van rá esély!","id":"20191027_Pingvin_foka_BBC_hajsza_Attenborough","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=015e834b-d66b-4e2b-9adc-8f86949e6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa4abf4-ec48-480e-8c90-d49345259db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Pingvin_foka_BBC_hajsza_Attenborough","timestamp":"2019. október. 27. 08:56","title":"Lenyűgöző videó: túlélheti az apró pingvin, ha egy leopárdfóka vadászik rá? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják, de csak példás családapák lehetnének felszentelt papok.","shortLead":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják...","id":"20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e530f51-86d3-4893-8427-9e0430dba48b","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","timestamp":"2019. október. 27. 07:10","title":"Megszavazták a püspökök: kérik Ferenc pápát, hogy nős férfiak is lehessenek papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45e13c8-a2be-476c-8129-a4dbd1711463","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Elfogyhat a telefontoktól a laptopokon át a gépjárművekig rengeteg mindenben használt akkukhoz szükséges lítium, ha sok lesz az e-autó. Csak a Tesla és a Volkswagen tervezett gyártási kapacitása elfogyaszthatja a Föld készleteit. Ezért, miközben gőzerővel tökéletesítik a lítiumos energiaforrásokat, egyúttal keresik az alternatívájukat is.","shortLead":"Elfogyhat a telefontoktól a laptopokon át a gépjárművekig rengeteg mindenben használt akkukhoz szükséges lítium, ha sok...","id":"201943__akkumulatorfejlesztes__alitium_es_konkurensei__alma_tojashej__feltoltodesre_vagynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b45e13c8-a2be-476c-8129-a4dbd1711463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad9a515-cc49-4857-bf56-613d9bc0993f","keywords":null,"link":"/360/201943__akkumulatorfejlesztes__alitium_es_konkurensei__alma_tojashej__feltoltodesre_vagynak","timestamp":"2019. október. 27. 08:15","title":"Hamarosan elfogyhat a mai akkumulátorok fontos alapanyaga, de van itt pár új ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A búcsúra készül Mario Draghi; csalók okoztak milliárdos kárt a CIG Pannónia biztosítójának; megnéztük, hol tart a BMW-gyár építése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A búcsúra készül Mario Draghi; csalók okoztak milliárdos kárt a CIG Pannónia biztosítójának; megnéztük, hol tart...","id":"20191027_Es_akkor_Draghi_Cig_Pannonia_BMW_gyar_munkaerohiany_sziria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535a2c4c-1e43-4dae-82fb-2160591651a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191027_Es_akkor_Draghi_Cig_Pannonia_BMW_gyar_munkaerohiany_sziria","timestamp":"2019. október. 27. 07:00","title":"És akkor Mészárosék levelet kaptak a nigériai hercegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]