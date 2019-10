Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d61087ba-d2d1-48bb-9579-7fab8e09b77e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 30 éves nő és 18 éves testvére tűnt el. ","shortLead":"Egy 30 éves nő és 18 éves testvére tűnt el. ","id":"20191027_Kulugyminiszterium_Mallorcan_eltunt_magyar_turistak_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61087ba-d2d1-48bb-9579-7fab8e09b77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035f8c07-8905-48d6-b449-a00adbb9564d","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Kulugyminiszterium_Mallorcan_eltunt_magyar_turistak_kereses","timestamp":"2019. október. 27. 15:13","title":"Külügyminisztérium: nagy erőkkel folyik a Mallorcán eltűnt magyar turisták keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogfosztás miatt két bank részvényesei az Európai Emberi Jogok Bíróságához fordultak öt évvel ezelőtt. A takarékszövetkezeti integráció napokon belül lezárul, de nem kis fejtörést okozhat, ha az EJEB annak a több száz részvényesnek ad igazat, akik nem nyugodtak bele, hogy egyszerűen lenyúlta az állam a vagyonukat. A többség, kis döccenőkkel, de lenyelte a békát.","shortLead":"Jogfosztás miatt két bank részvényesei az Európai Emberi Jogok Bíróságához fordultak öt évvel ezelőtt...","id":"20191028_takarekszovetkezet_integracio_kisreszvenyesek_ejeb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb212039-bad7-4608-91b9-39eb47d80811","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_takarekszovetkezet_integracio_kisreszvenyesek_ejeb","timestamp":"2019. október. 28. 17:00","title":"Zavart okozhat a takarékszövetkezetek bekebelezésében egy strasbourgi per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9bd0f4-08d2-4f45-9cd5-e3099054be6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 24 millió euróért árverezték el a gótikus olasz festő, Cimabue festményét, amelynek idős francia tulajdonosa nem is sejtette, milyen értékű alkotás.","shortLead":"Több mint 24 millió euróért árverezték el a gótikus olasz festő, Cimabue festményét, amelynek idős francia tulajdonosa...","id":"20191027_A_larvak_is_tanusitottak_a_Cimabuefestmeny_eredetiseget_el_is_kelt_8_milliard_forintert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a9bd0f4-08d2-4f45-9cd5-e3099054be6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a188a9-4c85-4452-83d4-6e31e5074ec4","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_A_larvak_is_tanusitottak_a_Cimabuefestmeny_eredetiseget_el_is_kelt_8_milliard_forintert","timestamp":"2019. október. 27. 18:51","title":"A lárvák is tanúsították a Cimabue-festmény eredetiségét, el is kelt 8 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","shortLead":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","id":"20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d646e5ed-4caf-4e48-b432-8de4f58af9d1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","timestamp":"2019. október. 27. 09:59","title":"Felháborodtak az olaszok a Prosecco Pringles miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére az ország nagy részén már eshet. ","shortLead":"Estére az ország nagy részén már eshet. ","id":"20191028_Ma_megjon_a_hidegfront_es_az_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dd7e63-3c75-44aa-8759-62178608576f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_megjon_a_hidegfront_es_az_eso","timestamp":"2019. október. 28. 05:16","title":"Ma megjön a hidegfront és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015e834b-d66b-4e2b-9adc-8f86949e6e74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van rá esély!","shortLead":"Van rá esély!","id":"20191027_Pingvin_foka_BBC_hajsza_Attenborough","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015e834b-d66b-4e2b-9adc-8f86949e6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa4abf4-ec48-480e-8c90-d49345259db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Pingvin_foka_BBC_hajsza_Attenborough","timestamp":"2019. október. 27. 08:56","title":"Lenyűgöző videó: túlélheti az apró pingvin, ha egy leopárdfóka vadászik rá? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54993613-470d-4675-8564-d74c52093815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","shortLead":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","id":"20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54993613-470d-4675-8564-d74c52093815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c69877-f694-4309-8fab-2326196cc0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","timestamp":"2019. október. 28. 12:42","title":"Kocsis Máté Bayer Zsolttal beszélgetett az erőszakról, majd perelni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem használt böngészőlapokat.","shortLead":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem...","id":"20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696caedc-49e2-4556-854d-090c7f107aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","timestamp":"2019. október. 28. 08:03","title":"Ezzel a kapcsolóval felgyorsíthatja a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]