Rövid időn belül már a második apró, de igen fontos változás megy végbe az Instagramon. A cég először megszüntette azt a funkciót, amin keresztül látni lehetett, ki mit lájkolt és mit írt egy bejegyzéshez hozzászólásként, mostantól pedig bejelentkezéshez köti a profilokra feltöltött képek megtekintését.

A Mashable beszámolója szerint lényegében arról van szó, hogy mostantól ha valaki bejelentkezés nélkül akar böngészni az instagramos fotók között, akkor az első néhány tucat kép után automatikusan megjelenik az üzenet, hogy a rendszerbe be kell jelentkezni. Úgy, ahogy azt az oldalsó képernyőképen is látni lehet.

A Facebook szóvivője megerősítette, valóban változtattak az Instagram működésén. Elmondása szerint azért, hogy minden (leendő) felhasználó megértse: a teljes Instagram-élmény csak úgy érhető el, ha regisztrál/bejelentkezik az ember.

Persze valójában minden bizonnyal más is szerepet játszott abban, hogy így döntöttek a fejlesztők. Az ilyesfajta lépés segít, hogy a felhasználók száma folyamatosan növekedjen, ráadásul még a platform hirdetéseinek is jót tehet. Az Instagram a tervek szerint megpróbálja megduplázni az alkalmazásban megjelenő reklámok számát. Ugyanakkor a Facebook vezetői félnek, hogy az Instagram népszerűsége a Facebook "rovására" megy, ami azért is lenne problémás, mert jelenleg onnan származik a cég bevételének legnagyobb része.

