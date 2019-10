Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ec6d9c-460b-4d62-b16a-45640d308fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RTL Magyarország új, prémium digitális szolgáltatása az RTL Most+, amelyet egy ideig még kizárólag a Telenor ügyfelei nézhetnek.","shortLead":"Az RTL Magyarország új, prémium digitális szolgáltatása az RTL Most+, amelyet egy ideig még kizárólag a Telenor...","id":"20191028_rtl_most_plusz_hol_foghato_hogyan_nezhetem_telenor_mytv_elofizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ec6d9c-460b-4d62-b16a-45640d308fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04af18-f358-4c9c-87a8-bd273c028801","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_rtl_most_plusz_hol_foghato_hogyan_nezhetem_telenor_mytv_elofizetes","timestamp":"2019. október. 28. 15:38","title":"Elindult az új tévécsatorna, már nézhető az RTL Most+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d85dcca-2ad7-4a42-9836-2074836d8b30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt továbbra sem tudni, mit kezdenek a lakosság egyharmadát sújtó szegénységgel. ","shortLead":"Azt továbbra sem tudni, mit kezdenek a lakosság egyharmadát sújtó szegénységgel. ","id":"20191028_Argentinaban_a_baloldal_gyozott_mert_a_gazdasagi_valsag_megfosztotta_nepszerusegetol_az_elnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d85dcca-2ad7-4a42-9836-2074836d8b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8465e40-c88a-4c1c-8e74-e0e181c589af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_Argentinaban_a_baloldal_gyozott_mert_a_gazdasagi_valsag_megfosztotta_nepszerusegetol_az_elnokot","timestamp":"2019. október. 28. 12:13","title":"Argentínában a baloldal győzött, mert a gazdasági válság megfosztotta népszerűségétől az elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A negyvennapos munkabeszüntetés az elmúlt ötven év leghosszabb autóipari sztrájkja volt.","shortLead":"A negyvennapos munkabeszüntetés az elmúlt ötven év leghosszabb autóipari sztrájkja volt.","id":"20191026_Befejeztek_a_sztrajkot_a_General_Motors_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f5b497-051f-4c54-96d5-8271d7a1f225","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Befejeztek_a_sztrajkot_a_General_Motors_dolgozoi","timestamp":"2019. október. 26. 18:49","title":"Befejezték a sztrájkot a General Motors dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","shortLead":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","id":"20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb7eb7-d139-41de-9c25-e4af95e37369","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","timestamp":"2019. október. 27. 11:16","title":"Fejjel lefelé, a roncsok közé szorulva várt nyolc órát a sofőr, hogy megtalálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54993613-470d-4675-8564-d74c52093815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","shortLead":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","id":"20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54993613-470d-4675-8564-d74c52093815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c69877-f694-4309-8fab-2326196cc0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","timestamp":"2019. október. 28. 12:42","title":"Kocsis Máté Bayer Zsolttal beszélgetett az erőszakról, majd perelni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5217202-a989-4d93-a484-c229ab8e64ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ultrafutó a második helyen ért célba.","shortLead":"Az ultrafutó a második helyen ért célba.","id":"20191028_Szonyi_Ferenc_vilagon_egyedulikent_teljesitette_a_husszoros_Ironmant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5217202-a989-4d93-a484-c229ab8e64ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906e00b1-ee26-4376-bea7-0c73b8231b33","keywords":null,"link":"/sport/20191028_Szonyi_Ferenc_vilagon_egyedulikent_teljesitette_a_husszoros_Ironmant","timestamp":"2019. október. 28. 14:35","title":"Szőnyi Ferenc a világon egyedüliként másodszor is teljesítette a hússzoros Ironmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","shortLead":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","id":"20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fe3c2e-d9b5-4c95-b068-de03cd6f8c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","timestamp":"2019. október. 28. 10:01","title":"A személyi azonosítót és a lakcímet is tartalmazza majd az eSzemélyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","shortLead":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","id":"20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84695c5-d64a-481f-8a6d-e54fb7d01b25","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","timestamp":"2019. október. 28. 13:46","title":"Szegeden és Kecskeméten is veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]