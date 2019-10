Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi visszakerült onnan.","shortLead":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi...","id":"20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30067a4f-9d0b-415e-86a6-44217cdfddb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","timestamp":"2019. október. 28. 13:38","title":"Eltűnhettek Győrben a szavazólapok összesítései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c8527f-ce97-4245-94f4-e8eeb8db315b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állat napok óta bujkál a dalmát hegyekben. ","shortLead":"Az állat napok óta bujkál a dalmát hegyekben. ","id":"20191028_Bevette_magat_a_hegyekbe_egy_vagohidrol_elszokott_bika_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c8527f-ce97-4245-94f4-e8eeb8db315b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399da667-859e-40ef-97de-5328e1f569e8","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Bevette_magat_a_hegyekbe_egy_vagohidrol_elszokott_bika_Horvatorszagban","timestamp":"2019. október. 28. 05:55","title":"Bevette magát a hegyekbe egy vágóhídról elszökött bika Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de42353-7826-4755-a115-2eca5d6cc0dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az MTV Unplugged koncertjén viselte. ","shortLead":"Az MTV Unplugged koncertjén viselte. ","id":"20191027_Kurt_Cobain_kardigan_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de42353-7826-4755-a115-2eca5d6cc0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5a2f48-2e37-4c9d-af6e-68aaebddf4cd","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Kurt_Cobain_kardigan_aukcio","timestamp":"2019. október. 27. 13:16","title":"Rekordáron kelt el Kurt Cobain foltos, lyukas kardigánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099fd326-cfa2-470d-8a5f-1129a9485f73","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","timestamp":"2019. október. 28. 11:44","title":"Fotó: VIP-padba ültek a fideszes politikusok a templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d56497c2-59e0-462a-82f8-d87e67d29b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan felöntött a garatra egy bárban, végül a rendőrök vitték el. ","shortLead":"Alaposan felöntött a garatra egy bárban, végül a rendőrök vitték el. ","id":"20191028_Letartoztattak_az_Odaat_sztarjat_Jared_Padaleckit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d56497c2-59e0-462a-82f8-d87e67d29b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e750be9-9902-4a61-b1d6-1cda1a74c41c","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Letartoztattak_az_Odaat_sztarjat_Jared_Padaleckit","timestamp":"2019. október. 28. 09:32","title":"Letartóztatták az Odaát sztárját, Jared Padaleckit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pályaválasztás előtt álló hetedik osztályos általános iskolások több mint harmada szeretne diplomát, és tízből hét diák számára az egyik legfontosabb szempont jövőbeli munkájával kapcsolatban, hogy sok pénzt keressen - derül ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete (GVI) legfrissebb kutatásából.","shortLead":"A pályaválasztás előtt álló hetedik osztályos általános iskolások több mint harmada szeretne diplomát, és tízből hét...","id":"20191029_Megkerdeztek_a_hetedikeseket_mit_akarnak_Inkabb_penzt_mint_diplomat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137858bb-68e6-4939-9057-be181a0ef170","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Megkerdeztek_a_hetedikeseket_mit_akarnak_Inkabb_penzt_mint_diplomat","timestamp":"2019. október. 29. 05:28","title":"Megkérdezték a hetedikeseket mit akarnak: Inkább pénzt, mint diplomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdekes csapat jött össze Mezőhegyesen: Lázár János a városi kompozíció tervezésével már korábban egykori miniszteri biztosát bízta meg, míg a polgármesteri székbe a Ménesbirtok most leváltott vezérigazgatóját tolta be. Az ő helyére nevezik ki most Leisztinger Tamás egyik cégvezetőjét. ","shortLead":"Érdekes csapat jött össze Mezőhegyesen: Lázár János a városi kompozíció tervezésével már korábban egykori miniszteri...","id":"20191028_Lazar_Janos_meglepo_helyrol_hozott_uj_vezerigazgatot_az_allami_Menesbirtok_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77b249e-b23f-43c0-9a63-39966eaff8be","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Lazar_Janos_meglepo_helyrol_hozott_uj_vezerigazgatot_az_allami_Menesbirtok_elere","timestamp":"2019. október. 28. 13:10","title":"Lázár János meglepő helyről hozott új vezérigazgatót az állami Ménesbirtok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]