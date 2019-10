Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f46d5d8-8444-40cf-8707-2d6c7b5ed265","c_author":"HVG","category":"360","description":"Stabilan emelkedik az új és használt analóg fényképezőgépek forgalma, egyre többen éreznek rá a fényképezés és előhívás „kézműves örömére”.","shortLead":"Stabilan emelkedik az új és használt analóg fényképezőgépek forgalma, egyre többen éreznek rá a fényképezés és előhívás...","id":"201943_ujraeledo_hagyomanyos_fotozas_arnyalatnyi_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f46d5d8-8444-40cf-8707-2d6c7b5ed265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a913df-89a6-4c71-a31e-26f821a85c8d","keywords":null,"link":"/360/201943_ujraeledo_hagyomanyos_fotozas_arnyalatnyi_kulonbseg","timestamp":"2019. október. 29. 10:00","title":"Egyre többen váltanak a telefonos fotózásról analóg fényképezésre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kisbuszban utazók közül egy ember súlyosan, hat pedig könnyebben sérült.","shortLead":"A kisbuszban utazók közül egy ember súlyosan, hat pedig könnyebben sérült.","id":"20191028_Arokba_csapodott_egy_kisbusz_Nyiregyhazanal_heten_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f8fdee-46c8-4063-b1c5-91501ddedf99","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Arokba_csapodott_egy_kisbusz_Nyiregyhazanal_heten_megserultek","timestamp":"2019. október. 28. 10:14","title":"Árokba hajtott egy kisbusz Nyíregyházánál, heten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos üzenetet telefonjukra az Apple-től.","shortLead":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos...","id":"20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23388ec0-62e9-4ac3-9a3a-908ac8a8bd8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","timestamp":"2019. október. 28. 15:03","title":"Bekeményít az Apple: lekapcsolja az internetelérést minden iPhone 5-ön, melyet nem frissítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő két héttel a bejelentés után a magyar felhasználóknál is aktiválta a sötét módot az Instagram. A funkcióhoz nem érkezett külön gomb, a telefont kell hozzá átkapcsolni a fekete témára.","shortLead":"Bő két héttel a bejelentés után a magyar felhasználóknál is aktiválta a sötét módot az Instagram. A funkcióhoz nem...","id":"20191028_instagram_sotet_mod_bekapcsolasa_ios_13_android_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dac9cb-e11d-4ba6-b0ac-d0c325efdab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_instagram_sotet_mod_bekapcsolasa_ios_13_android_10","timestamp":"2019. október. 28. 17:03","title":"Kapcsolja be ezt a telefonján és nagyon más lesz tőle az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kiposztolt kép szerint a Xiaomi november 5-én rántja majd le a leplet legújabb csúcsmobiljáról.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kiposztolt kép szerint a Xiaomi november 5-én rántja majd le a leplet legújabb...","id":"20191028_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_108_megapixeles_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af49befe-68b4-49ad-8b79-78ee24e072f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_108_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. október. 28. 11:33","title":"108 megapixel lett, maradhat? Csúcskamerával jön a Xiaomi új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ab271b-df9e-4447-af7b-bf2191a1eafb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos videón mutatja be a Mercedes, hogy 1959-től napjainkig hogyan fejlődtek a töréstesztek, és szereztek egyre több információt a mérnökök.

","shortLead":"Látványos videón mutatja be a Mercedes, hogy 1959-től napjainkig hogyan fejlődtek a töréstesztek, és szereztek egyre...","id":"20191027_Videon_a_Mercedes_torestesztjei_1959tol_napjainkig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ab271b-df9e-4447-af7b-bf2191a1eafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7584950c-16df-4368-9f6e-17684a3d0542","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Videon_a_Mercedes_torestesztjei_1959tol_napjainkig","timestamp":"2019. október. 27. 21:09","title":"Videón a Mercedes töréstesztjei 1959-től napjainkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","shortLead":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","id":"20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84695c5-d64a-481f-8a6d-e54fb7d01b25","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","timestamp":"2019. október. 28. 13:46","title":"Szegeden és Kecskeméten is veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","shortLead":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","id":"20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319086ef-6bfe-4a6e-b8a6-3ec99f7f129d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","timestamp":"2019. október. 28. 08:24","title":"Ma már 13 ezren dolgoznak a minisztériumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]